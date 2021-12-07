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07 Ara 2021 - 20:32- Gündem G: 07 Ara 2021 - 20:33

Başkan’dan şok eden sözler! “Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok”

Aralık ayı meclis toplantısında ilçedeki göçler ile ilgili konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yok'' ifadelerini kullandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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2021 yılı Dilovası Belediye Meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Başkanlığında yapılan toplantıda ilçe için önemli kararlara imza atıldığı toplantıya Belediye Başkanı Şayir’in skandal sözleri damga vurdu. Dilovası’ndan ülke dışına genç göçün arttığı iddialarının gündeme geldiği mecliste Belediye Başkanı Hamza Şayir ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yok'' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN’DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER”

Dilovası'nda 2020 yılı içerisinde Dilovası'nda yaklaşık 2 bin kişinin Kanada'ya göç ettiği iddiaları üzerinden Dilovası’ndaki işsizlik oranı ve ekonomiyi eleştiren Turan Tekgül “Şu anda bu kadar müjdeyi veriyorsunuz ama insanlar Dilovası’nda aç, halk ekmek kuyruğuna giriyor bunlarla ilgili ne yapabiliriz?” diye sordu. Tekgül’ün sorusuna eşcinsellerle ilgili konuşarak cevap veren Şayir kurduğu cümleler mecliste soğuk havalar estirdi.

BİZ GAYIZ DİYORLAR”

AKP’li Belediye Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'ndan Kanada’ya iltica eden gençler ile ilgili, ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yok'' ifadelerini kullandı. Şayir ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için biz gayiz diyorlar. Bizim cinsel haklarımıza saldırı var. Orda geçinemiyoruz diyorlar” dedi. Dilovası Belediyesi Meclis üyesi Turan Tekgül ''Bu dediğini yapanda, senin yaptığında çok büyük terbiyesizlik'' diyerek tepki gösterdi.

# Dilovası, AKP

07 Ara 2021 - 20:32 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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