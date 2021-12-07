Bakan Koca ‘tesadüf değil’ diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Aralık Salı gününe ait verilere göre, 355 bin 317 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 23 BİNE YAKLAŞTI

Verilere göre, 22 bin 687 yeni vaka tespit edilirken, 198 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 24 bin 366 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN YOĞUN BAKIM UYARISI

Son verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin” dedi.