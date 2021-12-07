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07 Ara 2021 - 23:07- Asayiş G: 07 Ara 2021 - 23:09

Gölcük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gölcük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Gölcük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gölcük’te L.K. ve S.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32,47 gram metamfetamin, 5,70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 300 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan L.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken S.K. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# uyuşturucu

07 Ara 2021 - 23:07 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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