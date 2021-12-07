Gölcük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gölcük’te L.K. ve S.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32,47 gram metamfetamin, 5,70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 300 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan L.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken S.K. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.