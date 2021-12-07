Alınan bilgiye göre Kocaeli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gölcük’te L.K. ve S.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32,47 gram metamfetamin, 5,70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 300 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan L.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken S.K. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
07 Ara 2021 - 23:07- Asayiş Güncelleme: 07 Ara 2021 - 23:09
Gölcük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gölcük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.