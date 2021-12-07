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07 Ara 2021 - 23:08- Asayiş G: 07 Ara 2021 - 23:10

Aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli’de daha önce işlediği cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası ile aranan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan hükümlü polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası ile aranan M.Y. (22) isimli şahıs, polis ekiplerince aranmaya başlandı.  Aranan M.Y., polis ekiplerince Gebze’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

07 Ara 2021 - 23:08 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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