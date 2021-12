Aranan hükümlü polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası ile aranan M.Y. (22) isimli şahıs, polis ekiplerince aranmaya başlandı. Aranan M.Y., polis ekiplerince Gebze’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.