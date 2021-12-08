“Anasınıfı öğrencisini kapı dışarı ettiler”

Başiskele de ikamet eden açık adının yazılmasını istemeyen Ş.Ü. rumuzlu anne başından gecen ilginç olayı gazetemizle paylaştı. Ş.Ü, “Ben çocuğumu MY Kolejine kayıt ettirdim. Son dönemde bana çocuğunuz dersi dinlemiyor, sürekli ayağa kalkıyor. Çocuğunuzu rehberlik servisine yönlendirmeliyiz dediler. Hatta bununla da yetinmedik psikoloğa da gittik. Hiçbir davranış bozukluğunun olmadığı söylendi. Bir süre sonra okuldan bir telefon aldım ve çocuğumun kaydının alınmasını istediler. Sebebini sorduğumda yine aynı cümleleri kurdular. “Dersi dinlemiyor, sürekli ayağa kalkıyor” dendi.

"BURASI TİCARETHANE"

Tartışmaya başladığımızda ise bana, “Parasıyla değil mi? Burası bir ticarethane, siz de müşterimsiniz. Biz M.Ü.’nün kaydını sileceğiz. Korkmayın sicilini etkileyecek bir şey yazmayacağız” dediler. Duyduklarıma inanamadım. 5.5 yaşındaki çocuğun sicilini bozacak şeyler yazmayacaklarmış. Yahu bu nasıl bir üsluptur. Okul hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum, milli eğitim müdürlüğü ve CİMER’e de şikayetlerimi bildirdim. 5.5 yaşındaki bir çocuğun eğim hakkını elinden alan okulla ilgili gereken her şeyi yapacağım” dedi.

"GÖZ YAŞLARIMI TUTAMADIM"

M.Ö.’nün velisi Ş.Ü, “Okula çocuğumu almaya gittiğimde, tüm eşyalarının kapının önüne konulduğunu gördüğümde göz yaşlarımı tutamadım. Eve gidene kadar hıçkıra hıçkıra ağladım. 5.5 yaşındaki bir çocuk ve ailesi olarak biz bunları hak edecek ne yapmış olabiliriz diye düşündüm. Ben çocuğumu sene başında kayıt ettirirken okulun tüm ücretini ödedim. O dönem pandeminin etkileri kestirilemiyordu ve okullar ucuzdu. Ben 13-14 bin gibi rakamlara çocuğumu kayıt ettirmiştim. Şimdi ise rakamlar 30 bine çıktı. Ama sınıflarda yer yok. Belki de daha yüksek kazanmak için bu tür girişimlerde bulunuyorlar” diye ekledi.