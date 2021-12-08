Başkan Aygün, Aydın ve Şeker’i konuk etti  

AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi programına katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kent genelinde çeşitli temaslarda bulundu. Programlar kapsamında Derince’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Aydın, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Kocaeli Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sinan Yılmaz ve yönetiminin konuğu oldu.

PROJELER KONUŞULDU

Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’nde gerçekleşen toplantının ardından Milletvekilleri Aydın ve Şeker ile Başkan Aygün, bölgedeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın son ziyareti ise Derince Belediye Başkanlığı oldu. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede ilçede hizmete sunulan ve yapımı devam eden projeler konuşuldu. Başkan Aygün’ün Ankara tecrübesiyle ilçeye önemli projeler kazandırdığını ifade eden Aydın, başarılı çalışmalarının devamını diledi.