200 kilogram atık topladılar

Körfez Belediyesi ve Hereke Ömer ismet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu’nun Lojistik, Muhasebe, Halkla ilişkiler, Menkul Kıymetler ve İnsan Kaynakları Bölümlerinden öğrenciler, güzel bir projeye imza attı. Yaklaşık 50 kişilik topluluk, Hereke sahilinde bulunan alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

“DAHA DUYARLI OLALIM”

Körfez Kent Konseyi’nin de katılım sağladığı buluşmada öğrenciler sahilde bulunan tiyatro alanında ellerinde poşetlerle vatandaşlar tarafından bırakılan çöpleri topladı. Toplanan yaklaşık 200 kilo atık Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından alınırken, gençler de vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.