Amatörlere yağmur gibi cezalar

Futbol İl Disiplin Kurulu yaptığı son toplantının ardından kararlarını açıkladı. İşte o cezalar!

HAK MAHRUMİYETLERİ

Derince Sırrıpaşa Spor Yöneticisi Ersin Beliye: Harb-İş - Sırrıpaşa Spor Süper Lig maçında rakip takım taraftarlarıyla tartışmaya girmesi, o sırada rakip takım sporcusundan yumruk yemesi ve kendisinin de rakip takım sporcusuna yumruk atması nedeni ile 30 gün hak mahrumiyeti.

Dilovası Belediyespor Kulübü Başkanı Recep Laç: DilovasıBelediyespor - Suadiyespor Süper Lig maçı ile ilgili basın ve yayın organları aracılığı ile sportmenliğe, spor ahlakına, fair-play anlayışına aykırı açıklamalar yapması nedeni ile 21 gün hak mahrumiyeti.

Başiskele Belediye Teknik Sorumlusu Cevdet Saral: BaşiskeleBelediye -Körfez Esen 1.Küme maçı bitiminde hakemlere hakaret ettiği için ihraç olması,ihraç sonrası kadın yardımcı hakeme ahlaksız sözler sarf etmesi nedeni ile 21 gün hak mahrumiyeti.

Gebze Yavuz Selim Spor Yöneticisi Yakup Aydın:Gebze Yavuz Selim Spor-Seka Doğan 1.Küme maçında hakeme hakaret etmesi nedeni ile 15 gün hak mahrumiyeti.

5 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCU

Ahmet Kozluca - Harb İş Spor:Harb-İş Sırrıpaşamaçında rakip takım yöneticisine yumruk attığı için ihraç olması, ihraç sorası rakip takım kulübesine saldırıya teşebbüs, tehdit ve hakaret etmesi nedeni ile.

4 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCU

Fatih Eren –Diliskelesi:Yedek kulübesine hakaret. İhraç sonrası hakeme fiili saldırıya teşebbüs.

3 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCULAR

Ufuk Erkol– Kandıra Gençlerbirliği (İhraç sonrası hakemi tehdit)

Yusuf Balcı – Darıcaspor (Kırmızı kart sonrası hakeme hakaret)

Ahmet Birinci: Çınarlıspor(Hakeme fiziki temas ve ihraç sonrası hakeme hakaret)

2 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCULAR

Serdar Zengin - Yavuz Selim Spor (Hakeme hakaret)

Yakup Karabulut - Seka Doğan (Kural dışı hareket)

Oğuzhan Öz – Başaranspor - (Kural dışı hareket)

Baran Tekgül– Diliskelesi (Sportmenlik dışı hareket)

Egit Tabak– Tayfunspor (Rakip takım yöneticisine hakaret)

1 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCULAR

Batuhan İpek – Kandıra Gençlerbirliği (İkinci sarı kart)

Mikail Okuducu – Diliskelesi (İkinci sarı kart)

Osman Yıldırım– Diliskelesi (İkinci sarı kart)

Kamil Özgür Tınaz – Tayfunspor (İkinci sarı kart)

Murat Çetinkaya– Tayfunspor (İkinci sarı kart)

Barış İnce– Suadiyespor(İkinci sarı kart)

Levent Gündüz– Darıca Kültür ve Martı (İkinci sarı kart)

Hamza Akan– Darıca Kültür ve Martı (İkinci sarı kart)

3 MAÇ SAHASI KAPATILAN TAKIM

Diliskelesi - Diliskelesisportaraftarlarının sahadan atılan rakip takım sporcusunu darp, tribünde de rakip takım (Gebze Tayfun) başkanını darp etmesinedeni ile.

1 MAÇ SAHASI KAPATILAN TAKIM

Suadiyepor: Suadiye – Harbiş maçında Suadiye taraftarlarının sahaya yabancı madde atması ve maçın 1 dakika durmasına sebebiyet vermesi aynı zamanda atılan yabancı maddelerin müsabaka hakemlerine isabet etmiş olması nedeni ile.

TEDBİRLER

Darıca Kültür ve Martı - Muhammet Demiral ve Onur Çat: Rakip takım sporcularının üzerine yürüyerek arbede çıkarmasınedeni ile.

Diliskelesispor Teknik Sorumlusu Bedrettin Şimşek: Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, ayrıca Başaranspor-Diliskelesi Süper Lig maçının başından sonuna kadar video kaydı ve 23.11.2021 tarihinde sosyal medya aracılığı ile sportmenliğe, spor ahlakına, fair-play anlayışına aykırı açıklamalar yapmasınedeni ile.