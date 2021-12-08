Başiskele Trabzonspor Futbol Okulu arı gibi çalışıyor

Yaklaşık 3 ay kadar önce faaliyetlerine başlayan Başiskele Trabzonspor Futbol Okulu’nda çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Geleceğin futbolcuları uzmanlar eşliğinde futbolun alt yapısını en iyi şekilde alıyor.

YILMAZ, ÇALIK VE TOLUNAY

İlimizin iki başarılı futbolcusu ve antrenörü Aydın Yılmaz ve Ömer Çalık ile başarılı kalecilerinden Samet Tolunay, yaklaşık 3 ay önce Başiskele Trabzonspor Futbol Okulu’nu faaliyete soktu. Başiskele’de yer alan Star Çim Halı Tesisleri’nde cumartesi ve pazar günleri yapılan çalışmalarda futbolun temeli en iyi şekilde çocuklara aktarılıyor.

EVLERİNDEN ANTRENMANLARI İZLİYORLAR

Son derece hijyenik bir ortamda antrenmanlarını yapan 40’a yakın küçük futbolcular, gruplar halinde saat 10.00’da çalışmalarına başlıyor. 6 yaşından 13 yaşına kadar futbolcu adaylarına hizmet veren okulun antrenmanlarını sporcu velileri de evlerinden canlı olarak izleyebiliyor. Zaman zaman farklı kulüplerin alt yapıları ile de turnuva heyecanı yaşayan Trabzonspor Futbol Okulu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0532 495 85 14 numaralı telefondan bilgi alabilir.