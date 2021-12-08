Maşukiye’ye görkemli bir spor salonu daha

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Kartepe’ye yeni tesisler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. 10 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan ihale ile Maşukiye Spor Salonu yapımı için en önemli adımlardan biri atılmış olacak

MAŞUKİYELİLER YAŞADI!

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, sporun başkenti Kartepe’de sporun gelişmesi, gençlere daha kaliteli tesisler sunmak ve başarılı sporcuların sayısını arttırmak için yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor. Bunlardan bir tanesi olan ve projesi titizlikle hazırlanan Maşukiye Spor Salonu için harekete geçiliyor.

ÇOK AMAÇLI BİR TESİS OLACAK

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Spor Salonu toplam 1350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alacak. Kartepe Belediyesi Encümen Salonu’nda 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 10.30’da yapılacak olan ihale ile Maşukiye Salonu’nun yapım aşaması için ilk adım atılacak.