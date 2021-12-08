Reklamı Kapat
08 Ara 2021 - 14:12- Spor G: 08 Ara 2021 - 14:14

Maşukiye’ye görkemli bir spor salonu daha
Maşukiye’ye görkemli bir spor salonu daha mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Kartepe’ye yeni tesisler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. 10 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan ihale ile Maşukiye Spor Salonu yapımı için en önemli adımlardan biri atılmış olacak 

MAŞUKİYELİLER YAŞADI!

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, sporun başkenti Kartepe’de  sporun gelişmesi, gençlere daha kaliteli tesisler sunmak ve başarılı sporcuların sayısını arttırmak için yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor. Bunlardan bir tanesi olan ve projesi titizlikle hazırlanan Maşukiye Spor Salonu için harekete geçiliyor.

ÇOK AMAÇLI BİR TESİS OLACAK

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Spor Salonu toplam 1350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alacak. Kartepe Belediyesi Encümen Salonu’nda 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 10.30’da yapılacak olan ihale ile Maşukiye Salonu’nun yapım aşaması için ilk adım atılacak.
# Kartepe, Mustafa, proje

08 Ara 2021 - 14:12 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.417.520 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele Trabzonspor Futbol Okulu arı gibi çalışıyor mask
Başiskele Trabzonspor Futbol Okulu arı gibi çalışıyor
Maşukiye’ye görkemli bir spor salonu daha mask
Maşukiye’ye görkemli bir spor salonu daha
Amatörlere yağmur gibi cezalar mask
Amatörlere yağmur gibi cezalar
Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayı" mask
Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayı"
Kadro dışı kalanlar genç takımla başladı mask
Kadro dışı kalanlar genç takımla başladı
Erzurum mesaine devam mask
Erzurum mesaine devam
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL