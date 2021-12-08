Kübra Cemre milli takımda

U-17 Kız Milli Takımı'nın 9 ve 12 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya'da Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kafilede Kocaeli Kadın Futbol Takımı’nın yıldız adaylarından kaleci Kübra Cemre Ustaoğlu da yer aldı. Türkiye, Rusya ile iki maç yapacak. İlk maç 9 Aralı Perşembe ikinci maç ise 12 Aralık Pazar günleri Manavgat’ta yer alan Ahmet Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanacak ve karşılaşmalar saat 12.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.