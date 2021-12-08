UltrasGulf kaldığı yerden devam: Vazgeçemem

Kocaelispor’da gerek beste, gerek pankart, gerekse de koreografi çalışmaları ile dikkat çeken UltrasGulf tribünlere geri döndü. Gruptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kocaelispor tribünlerinin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı duyduğu 2017 yılında kurulan, tek amacı Kocaelispor’a hizmet etmek olan UltrasGulf grubu faaliyetlerine devam etme kararı almıştır. Taşın altına elini koyan, tribünümüzün bekası için yeri geldiğinde geri adım atmaktan çekinmeyen gençler şimdi daha ileriye yürümeye hazırlanıyor. Kocaelispor menfaatleri için en güçlü sessizliği oluşturmaktan gocunmadığımız gibi, yeri geldiğinde de Kocaelispor’un sesi olmak için hayat boyu vazgeçilmez bir inanç, içimizden kimsenin söküp atamayacağı bir yaşam tarzıdır. Ölüm olsa da sonunda inan ki vazgeçemem.