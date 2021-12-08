Reklamı Kapat
08 Ara 2021 - 14:14- Spor G: 08 Ara 2021 - 14:16

UltrasGulf kaldığı yerden devam: Vazgeçemem
UltrasGulf kaldığı yerden devam: Vazgeçemem mask

Kocaelispor’da gerek beste, gerek pankart, gerekse de koreografi çalışmaları ile dikkat çeken UltrasGulf tribünlere geri döndü. Gruptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kocaelispor tribünlerinin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı duyduğu 2017 yılında kurulan, tek amacı Kocaelispor’a hizmet etmek olan UltrasGulf grubu faaliyetlerine devam etme kararı almıştır. Taşın altına elini koyan, tribünümüzün bekası için yeri geldiğinde geri adım atmaktan çekinmeyen gençler şimdi daha ileriye yürümeye hazırlanıyor. Kocaelispor menfaatleri için en güçlü sessizliği oluşturmaktan gocunmadığımız gibi, yeri geldiğinde de Kocaelispor’un sesi olmak için hayat boyu vazgeçilmez bir inanç, içimizden kimsenin söküp atamayacağı bir yaşam tarzıdır. Ölüm olsa da sonunda inan ki vazgeçemem.
# Kocaelispor

08 Ara 2021 - 14:14 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.417.520 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
UltrasGulf kaldığı yerden devam: Vazgeçemem mask
UltrasGulf kaldığı yerden devam: Vazgeçemem
Kübra Cemre milli takımda mask
Kübra Cemre milli takımda
Başiskele Trabzonspor Futbol Okulu arı gibi çalışıyor mask
Başiskele Trabzonspor Futbol Okulu arı gibi çalışıyor
Maşukiye’ye görkemli bir spor salonu daha mask
Maşukiye’ye görkemli bir spor salonu daha
Amatörlere yağmur gibi cezalar mask
Amatörlere yağmur gibi cezalar
Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayı" mask
Erkan Sözeri: "Erzurumspor Süper Lig’in en önemli adayı"
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL