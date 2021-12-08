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08 Ara 2021 - 14:15- Spor G: 08 Ara 2021 - 14:17

U-16 seriye başlayacak

Kocaelispor’da proje takımı olarak adlandırılan U-16 takımı son maçında Karagümrükspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı
U-16 seriye başlayacak mask
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Kocaelispor’un eski futbolcularından Murat Tiraki’nin çalıştırdığı, yine yeşil siyahlı kulüpte uzun yıllar forma giyen Yunus İlgen’in yardımcı antrenörlük yaptığı takımda galibiyeti getiren golleri Efe Bera Aktop ve Bünyamin Dalkılıç kaydetti.

MORAL BULDULAR

Antrenmanlarını Vinsan Tesisleri’nde yapan yeşil siyahlı gençler sezonun ilk maçında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken goller Yağız Akkuş’tan geldi. İkinci maçında Başakşehir’i konuk eden gençler rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Kocaelispor adına gol Muharrem Kaytanoğlu’ndan geldi. Üçüncü maçında Beşiktaş karşısında ikinci yarıda çözülen ekibimiz son maçında Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle moral buldu.

CUMARTESİ RAKİP EYÜP

U-16 Elit Ligi 2. Grup’ta 4 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası topladığı 5 puanla 5. sırada yer alıyor. 4’te 4 yapan Beşiktaş’ın liderliğini sürdürdüğü grupta Karagümrük 10 puanla ikinci, İstanbulspor 7 puanla üçüncü, Eyüpspor ise grupta 5 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Kocaelispor U-16 takımı sezonun beşinci maçını Eyüpspor ile Cumartesi günü oynayacak ve cumartesi günkü mücadele İstanbul Bahariye Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak.
# Kocaelispor

08 Ara 2021 - 14:15 - Spor

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