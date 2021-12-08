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08 Ara 2021 - 14:16- Spor G: 08 Ara 2021 - 14:18

Manisa’yı yenseydiler 24’er bin lira alacaklardı
Manisa’yı yenseydiler 24’er bin lira alacaklardı mask

Kocaelispor’da 2-1’lik Manisa yenilgisi camiada canları iyice sıktı. İkinci yarıda, iki basit golle rakibine teslim olan yeşil siyahlılar, 24 bin liralık galibiyet primini de kaçırdı. Deplasman galibiyetleri 12 bin olan yeşil siyahlılarda ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin devre arasında prim ikiye katlandı. Ancak bu da takımın galip gelmesine neden olmadı.
# Kocaelispor

08 Ara 2021 - 14:16 - Spor

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