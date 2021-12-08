İlayda Cansu: Biz de böylesini beklemiyorduk

Galatasaray ile oynadığı dostluk maçından 7-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın İzmitli yıldızı İlayda Cansu Kara, bu kadar farklı bir galibiyeti kendilerinin de beklemediğini ifade etti
BEŞİKTAŞ İLE DE OLSUN
Kadına Şiddete Son konulu dostluk maçında Galatasaray'ı 7-0 mağlup eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın genç oyuncularından, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün Türk futboluna armağanı İlayda Cansu Kara maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça iyi başladıklarını söyleyen 16 yaşındaki İlayda Cansu "Maça iyi hazırlandık ve iyi bir galibiyet aldık. Bunun için mutluyuz. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdik" dedi. Böylesine farklı bir galibiyet beklediklerini de söyleyen İlayda Cansu Kara, lig yarışında kendilerini şampiyonluk konusunda zorlayacak takımların Beşiktaş ve ALG Spor olduğunu ifade etti. Genç futbolcu son olarak Beşiktaş ile de böyle bir maça çıkmak istediklerini belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.