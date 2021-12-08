Musa Nizam kendisini yaktı

Kocaelispor’da kaptanlardan Musa Nizam, Manisa Futbol Kulübü ile oynanan maçın 20. dakikasında sakatlık geçirmiş ve yerini Alpay’a bırakmıştı. Deneyimli sol stoper maç öncesi kasığında ağrı olmasına rağmen risk aldı ve bu risk kendisine pahalıya mal oldu. Kasığındaki zorlanma nedeni ile oyundan çıkmak zorunda kalan Musa bir bakıma fedakarlık yapacağım diyerek kendisini de yakmış oldu.