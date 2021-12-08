Meclisin hayalet milletvekilleri: Sancaklı ve Işık

Ortalama yıllık 300 bin TL ücret ödenen milletvekillerinin görevleri arasında halkın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşımak, seçildiği ilin sorunlarına özel önem vermek gibi yükümlülükleri bulunuyor. Son genel seçimlerde Kocaeli’de AKP’nin 7, CHP’nin 3, MHP’nin 1, İYİ Parti’nin 1, HDP’nin 1 milletvekili bulunurken CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in istifa ederek İzmit Belediye Başkanı seçilmesi, yine CHP Milletvekili Haydar Akar’ın TBMM Meclis Başkanvekili olması nedeniyle aktif milletvekili sayısı 11’e düştü.

KOCAELİ’Yİ GÜNDEME TAŞIDILAR

9 milletvekili, 2020 ve 2021 yıllarında mecliste birçok faaliyette bulunurken AKP Kocaeli Milletvekili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın mecliste kanun teklifi, meclis araştırma önergeleri de dahil olmak üzere hiçbir faaliyette bulunmadıkları görüldü. AKP Kocaeli Milletvekilleri genelde ülke gündemiyle ilgili sorunlar konusunda faaliyette bulunurken CHP, İYİ Parti ve HDP’li Milletvekillerinin Kocaeli özelinde sorunları gündeme taşıdığı görüldü.

AKP MİLLETVEKİLLERİ

Fikri IŞIK

· Hiçbir çalışma bilgisi yer almadı.

İlyas ŞEKER

· Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun: 2

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri: 22

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 2

Radiye Sezer KATIRCIOĞLU

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri:17

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri:1

Mehmet Akif YILMAZ

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri: 4

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 3

Sami ÇAKIR

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri: 9

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 2

Cemil YAMAN

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri:19

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 3

Emine ZEYBEK

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri: 9

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 3

CHP MİLLETVEKİLİ

Tahsin TARHAN

· Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri: 10

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri: 13

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri: 3

· Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 20

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 200

MHP MİLLETVEKİLİ

Saffet SANCAKLI

· Hiçbir çalışma bilgisi yer almadı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ

Lütfü TÜRKKAN

· Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri: 17

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri: 17

· Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri: 1

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri: 1

· Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 45

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 45

HDP MİLLETVEKİLİ

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

· Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri: 15

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri: 27

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri: 1

· Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 6

· Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri: 300.