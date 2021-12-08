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08 Ara 2021 - 14:24- Siyaset G: 08 Ara 2021 - 14:25

İYİ Parti İzmit’te Gençlik Kolları tamam

İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. Batuhan Özdemir önceki akşam İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve Gençlik Politikalarından Sorumlu İl...
İYİ Parti İzmit’te Gençlik Kolları tamam mask


İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. Batuhan Özdemir önceki akşam İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlknur Batır'ın katılımları ile yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlk hedeflerinin mahalle yapılanmaları ve üniversite gençliğine ulaşmak olduğunun vurgusunu yapan İYİ Gençlik İzmit, yeni ve dinamik bir gençlik için çalışmalarının ardından yönetim kurulunu açıkladı. 

 

İZMİT İLÇE GENÇLİK KOLU YÖNETİMİ

* Başkan: Batuhan Özdemir
* Başkanvekili: Tuğrul Taşkın
* Sekreter: Sevde Okumuş
* Teşkilat Başkanı: Doğukan Erginalp
* Medya Tanıtım ve İletişimden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: İbrahim Sevimli
* Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Aslı Erginalp
* Üniversitelerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Anıl Kaan Bayraktar
* Planlama ve Propagandadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Emirhan Alptürk
* STKlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı: Derya Gül 

*Yönetim Kurulu Üyesi: Arzu Bayii

* Yönetim Kurulu Üyesi: Tuğba Örçen.

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08 Ara 2021 - 14:24 - Siyaset

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