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08 Ara 2021 - 14:24- Siyaset G: 08 Ara 2021 - 14:26

SP’li Türel: İktidarın ömrü kısaldıkça kuyruklar uzuyor  

Saadet Partisi Gebze Beylikbağı Bölge Divanı, İlçe Başkanı Mustafa Türel'in katılımıyla Mimarsinan Mahallesi lokalinde gerçekleştirildi. Başkan Türel...
SP’li Türel: İktidarın ömrü kısaldıkça kuyruklar uzuyor   mask

Saadet Partisi Gebze Beylikbağı Bölge Divanı, İlçe Başkanı Mustafa Türel'in katılımıyla Mimarsinan Mahallesi lokalinde gerçekleştirildi. Başkan Türel, "Biz ülkemizin kaynakları vatandaşlarımıza aktarılırken adil bir paylaşım olsun istiyoruz; siz bütün kaynakları yandaşlarınıza ve faize pay ediyorsunuz. Her gün yeni bir zam haberi ile uyandığımız, artık hiçbir şeyin fiyatını tam olarak bilmediğimiz günleri yaşıyoruz. Artık zamsız bir güne uyanamıyoruz” dedi.

 

“BUNLARI DÜZELTMEYE TALİBİZ”

Türel, “Görüyoruz ki iktidarın ömrü kısaldıkça kuyruklar uzuyor. Kuyruklar uzadıkça, iktidar yönetme yetisini daha çok kaybediyor. İktidarın, kendisini daha da yoksullaştıracağını söylediği milletimize bu vesileyle açık çağrıda bulunuyorum: Türkiye, bu ekonomik tabloyu, bu umutsuzluğu, bu fakirleştirme modelini hiç ama hiç hak etmiyor. Biz bunları düzeltmeye talibiz. Bunu başarmak hiç ama hiç zor değildir” ifadelerini kullandı.
# Mustafa, Zam
# SAADET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Ara 2021 - 14:24 - Siyaset

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