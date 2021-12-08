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08 Ara 2021 - 14:25- Siyaset G: 08 Ara 2021 - 14:27

YRP İzmit’ten İHH'ya taziye ziyareti  

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, ilçe yönetimi ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Uzun, 27 Kasım’da elim kazada vefat eden İHH’lı 4 genç yönetici için İHH Kocaeli’ye taziye ziyaretinde bulundular  

YRP İzmit’ten İHH'ya taziye ziyareti   mask

Genç İHH Başkanı Kaan Talip Tığlı, Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş, Yedihilal Teknoloji Takımı Sorumlusu İstanbul Lise Başkanı Murat Can Kaya ve Baykar Mühendisi Tarık Kesekçi; 27 Kasım tarihinde Bursa’da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Uzun ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri kazada ölen gençler için İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildağ ve yönetimini ziyaret ederek taziye dileklerini sundular. Yeşildal da ziyaretlerinden dolayı partililere teşekkür etti.
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08 Ara 2021 - 14:25 - Siyaset

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