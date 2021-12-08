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08 Ara 2021 - 14:26- Gündem G: 08 Ara 2021 - 14:27

Hürriyet: Tek uğraştıkları İzmit Belediyesi ve Hürriyet  

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis toplantısına katılmamasından dolayı eleştiride bulunanlara, “Ülkede zamlar almış başını gidiyor, ekonomi lastiği patlamış kamyon gibi ama birilerinin uğraştığı hala ve sadece İzmit Belediyesi ve Fatma Kaplan Hürriyet” ifadeleriyle yanıt verdi

Hürriyet: Tek uğraştıkları İzmit Belediyesi ve Hürriyet   mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, son 3 meclis toplantısına katılmamıştı. Hürriyet, Aralık ayı meclis toplantısına katılmamasından dolayı eleştiride bulunanlara da yanıt verdi. Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Oğlumuzun sınıfında çok sayıda korona vakası nedeniyle dün oğlumuz, bugün de eşimle ben test verdik. Ve birkaç gün kendimizi karantinaya aldık. Testlerimiz negatif çıkarsa karantina son bulacak” dedi.

“YAZIK DİYORUM”

Hürriyet, “Oğlumuzu ve evde birlikte yaşadığımız riskli yaş grubundaki anne babamızı düşündüğümüz için mecliste yoktum. Bundan bile siyaset üretmek için yine birileri tarafsız olması gereken kalemlerini taraflıca kullanmış. Yazık diyorum. Keşke en azından ‘nasılsınız’ diye sorsaydınız. Keşke bu kentte belediyenin mülklerini, vakıflara babasının malı gibi dağıtanlara; ‘Bu dağıtım törenlerinde vardınız ama mecliste neden yoktunuz’ diye sorabilme cesaretini de gösterebilseydiniz” diye konuştu.

“HALA UĞRAŞIYORLAR”

Son olarak Hürriyet, “Üstelik bu vakıfların himayesindeki onlarca çocuğun tecavüz davası hala hafızalarımızda taze iken kimsenin buna laf edemeyip biz çocuğumuzun ve ailemizin sağlığını öncelikledik diye ağız dolusu yazanlar sizleri Allah'a havale ediyorum. Ülkede zamlar almış başını gidiyor, millet bu zamların altında ezildikçe eziliyor, ekonomi lastiği patlamış kamyon gibi tepe taklak ama birilerinin uğraştığı hala ve sadece İzmit Belediyesi ve Fatma Kaplan Hürriyet” ifadelerini kullandı.

# İzmit belediyesi
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08 Ara 2021 - 14:26 - Gündem

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