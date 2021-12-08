Kocaeli Kaya, şirketlerinin çifte yıl dönümü!

Kocaeli Kaya’nın 60’ıncı yılı ve Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın da 30’ın yılını Kaya Şirketler Topluluğu, Kocaelilerle bu gururu birlikte yaşıyor. Çift yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli’nin belirli noktalarında 'Bi Kahve’ ‘ Kahve Hatır İşidir, Hadi Bi Kahve İçelim’ etkinlikleri ile Kocaelili vatandaşlarla bir araya geldi.

KOCAELİ KAYA’NIN 60. YIL DÖNÜMÜ KAHVE EŞLİĞİNDE KUTLANDI

Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu ve Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın çifte yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Kocaelili vatandaşlar stantlarda hem kahvelerini içti hem de Kocaeli Kaya Ailesiyle sohbet etti. Gerek sosyal projeler gerek ise doğa ve çevreye ayırdığı bütçeler ile kamuoyunda oldukça taktir gören Kocaeli Kaya Şirketler topluluğu önümüzdeki günlerde de adından çokça bahsettirecek.

1961’DEN YANA TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Kocaeli Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Kaya Etkinlik alanına giderek vatandaşlarla birebir sohbet etti. Atalay Kaya; “Bi kahve projesinin tesadüf bir proje değil. Kocaeli Kaya şirketler topluluğunun 1961 yılında kuruldu, kurulduğu yıldan beri Kocaeli'nin de Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan bir grup olduk dedi.

KOCAELİ KAYA’NIN DA 30. YILI

Atalay Kaya 1991 yılında da otomotiv sektörüne giriş yaptık, bu sektörde de Toyota Plaza Kocaeli Kaya olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın da 30. Yılını ‘Bi Kahve’ etkinliği ile kutlamak istedik.

BUGÜN BİZE ÇİFTE BAYRAM

Bugün bize çifte bayram oldu. Bu etkinliklerin sürdürebilir hale kılmak istiyoruz. Etkinliklerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz ve çevreye olan duyarlılığımız ile kurumsal bir yapıda halkımıza hizmet vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreci bu zamana kadar taşıdığımız için de çok mutluyuz.

BU ŞİRKETİ 300 YIL YAŞAYACAK DEDİK

Kocaeli Kaya şirketler topluluğunun 2004 yılında vizyonunu değiştirdik. O zamanlar biz ‘Bu şirket 300 yıl yaşayacak’ dedik. Ve şu ana kadar da emeklerimizi ikinci jenerasyona hatta 3 nesle aktardığımız bir aşamadayız.

VATANDAŞLARIN DUYGULARINA HİTAP EDEN HAMLELER

Temellerimizi sağlam atmak için halk ile iç içe olmanın gerektiğinin de farkındayız. Bu nedenle bir kahve etkinliği yaparak halkımızla beraber bu başarıları taçlandırmak istedik. Bu 60 yılda sağladığımız başarıyı vatandaşlarımızın da kahve içerek hem kutlamalarını hem de vatandaşlara daha çok kendimizi anlatmak istiyoruz. Bu amaçla halkımızın duygularına hitap etmek istiyoruz.

DEĞİŞİKLİKLERE ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

İnsanların alışkanlıklarının ve önceliklerinin değiştiği bu dönemde bizde Kocaeli Kaya ailesi olarak yeni trendlere adapte olmaya çalışıyoruz. Kocaeli Kaya yönetim bütçesi haricinde sosyal sorumluluk projeleri, çevre ve doğaya da bütçe ayırıyor ve değer veriyoruz. Halkın teveccüh gösterdiği bir şirket olmak için bu şekilde çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz.

35 BİN KİŞİYE KAHVE İKRAMI

Bu kapsamda Kocaeli'nin belirli bölgelerinde yaklaşık 35 bin kişiye kahve ikram ettik. Tüm Kocaeli halkını da kahve stantlarına bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta Symbol AVM Decathlon, BUGÜN Yahya Kaptandayız ve etkinliğimize Başiskele Sahili, 41 Burda AVM, Derince Harikalar Sahilinde de devam edeceğiz. Kocaeli Kaya Ailesi olarak Tüm Halkımızı Bi Kahve etkinliğimize bekliyoruz dedi.

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