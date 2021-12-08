İsmail Demir: “Kocaeli Türkiye’de sanayinin başkentidir”

Kısa adı SANTEK olan Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın7’incisi ‘SANTEK DİGİTAL’ adı altında online olarak açıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde açılışı gerçekleşen fuar 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. SANTEK Fuarı ile eş zamanlı olarak başlayan ‘Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması Etkinliği’ ise fiziksel olarak Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması Etkinliği’ne STM, MKE, İŞBİR, FNSS, Cumhurbaşkanlığı Sanayi Sanayi Başkanlığı, Aselsan, Roketsan, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Macthındusrty Savunma Sanayi firmaları katıldı. Açılış öncesi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeyinoğlu, firmaları tek tek gezdi.

YOĞUN KATILIM

Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın açılış programına ev sahibi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, SSB Genel Koordinatörü Cemal haşimi, Aspilsan AŞ Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TSKV genel Müdürü Sadık Piyade, İşbir Genel Müdürü Burhan Özgür, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk katıldı.

HAFTA SONUNA KADAR AÇIK KALACAK

Programda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Oda olarak hedefimiz Kocaeli’yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezine dönüştürmek. Bu amaçla ilk defa 2013 yılında SANTEK Fuarını düzenlemeye başladık. Kısa zamanda fuarımız sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası ve iç ve dış pazarlara erişimin etkili bir yolu oldu.Bu yıl fuarımızı “SANTEK DİJİTAL” adı altında online platformda, daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla düzenliyoruz.Bugün başlayan fuarımız hafta sonuna kadar açık olacak” dedi.

150 FİRMA YER ALIYOR

Zeytinoğlu, “SANTEK-Dijital, Türkiye’de bu büyüklükte yapılan ilk dijital fuar.Fuarımızda şu an sisteme kayıtlı, 90 sanayi kuruluşu ve 60 Teknopark firması yer alıyor. Kurum-kuruluş ve STK’larla birlikte toplam fuar katılımcı sayımız 167. Dijital Fuarımızı, Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu globalpiyasa.com teknik alt yapısı ile düzenliyoruz.Fuar ile eş zamanlı olarak artık gelenekselleşen "Savunma Sanayi İkili İş Görüşmeleri" ve “Match4Industry” etkinliklerimizi de düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

KOCAELİ, SANAYİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YER

Zeytinoğlu’nun ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; “Kocaeli, sanayi için önemli bir yer. Belediyeler olarak bizim öncelikle işimiz kolaylaştırıcı, destekleyici bir noktada kalıyor. Ulaşım ve lojistik ağlarının düzenli yapılması ve problemlerin önüne geçmek bizim adımıza önemli. Bu konuda uzunca bir süredir çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kentimize lojistik köy kurulmasını hayati bir mesele olarak görüyoruz. Burası eski bir boru fabrikası. Şu anda eski bir dönüşüm fabrikasının içindesiniz” dedi.

HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU YAPACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ

Büyükakın, “Diğer destekleyici faaliyetleri yürütmek bizim işimiz. Valiliğimiz ile yaptığımız ortak proje sonucunda okullarımıza robotik kodlama atölyesi kurmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Kocaeli’deki bütün okullarda robotik kodlama atölyesi olacak. Ustam projemiz var. Yetişmiş, sertifikalı eleman konusunda belediye olarak sizlere her daim destek vereceğiz. Bizi Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yapacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

GURURLA İZLİYORUZ

Büyükakın’ın ardından konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz; “Bilgi çok çabuk yayılıp çok çabuk eskiyor. O yüzden bu alana daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Sağlığınızı ve ülkenin savunmasını başkasının insafına bırakamazsınız. Cumhurbaşknımız liderliğinde Türkiye’de teknoloji hamlesi başladı. Ürettiğimiz teknolojinin bize saha başarısı getirdiği görüyoruz. Özellikle savunma sanayimizin gerçekleştirdiği hamlelerimizi gururla izliyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha iyilerini yapacaklarını da inanıyorum. İş birliği yapılacak illerden bir tanesi de Kocaeli. Bu anlamda ülkenin gelişimine daha fazla katkı vereceğimizi düşünüyorum” dedi.

KOCAELİ TÜRKİYE’DE SANAYİNİN BAŞKENTİDİR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: “Kocaeli’de bulunmaktan çok memnumum. Kocaeli’nin sınırlarında barındırdığı üniveriste, bilişim park, sanayi bölgeleri ile Türkiye’de sanayinin kalbidir. Önde gelen yatırımlara ev sahipliği yapan şehrimiz, savunma sanayinde daha önemli yatırımlara ev sahipliği yapacak donanımdadır. Bu konuda hep beraber ele ele beraber yürümenin planlarını yapmalıyız. Her daim istiklal davasında olan milletimizin istikbali için var gücümüzle çalışıyoruz. Savunma sanayimiz örnek gösterilen başarılara imza atmıştır” dedi.

YARINI ISKALAMAMALIYIZ

Demir, “En güçlü savunma, en güçlü teknoloji ile yapılabilir. Dünyanın en iyisi olmak hedefi büyük bir hedeftir. Fark oluşturmak önemli. Bu anlamda sadece kendisine yeten bir ülke değil, dostlarına güven, düşmanlarına endişe veren bir bir ülke olmamız gerekiyor. Kardeş ülkelerin bize olan sevgisi muhabbeti arttırırken, diğer kesimlere karşı önlemlerimiz artıyor. Geldiğimiz nokta iyi olabilir ama asla yeterli bulmuyoruz. Dünyada henüz ortaya çıkmamış ama çıkmak üzere olan bazı teknolojiler bugünden görmek mecburiyetindeyiz. Geride kalamayız. Yarını ıskalamamalıyız.

PİYADE TÜFEĞİMİZ BİLE YOKTU

Demir, “Sadece 5 yıl öncesinde milli piyade tüfeğimiz bile yoktu. Bugün benzeri tüfeklerimiz dışında çok daha üst düzey kalitede tüfeklerimiz mevcut. Yerli ve milli imkanlarla ürettik. Uzay faaliyetlerimiz de devam ediyor. O konuda çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın giderek artan iradesi bu çalışmalarda çok önemli. Bizimle bu yolda yürüyecek yeni arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu buluşmalar yeni arkadaşlarımızı aramıza almamıza vesile olacaktır” dedi.

SPEKÜLASYONUN CİDDİ SORUNLARI OLUR

Demir son olarak Aselsan ile ilgili ise, “Buraya gelen firmalarımız çeşitli ülkelerde ortaklıkları ve alt şirketleri var. ASELSAN borsaya açık bir şirkettir. Şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun ciddi sorunları olur. Kamuyu Aydınlatma Platformuna, Aseldan herhangi bir hareketini bildirmek durumunda. Bu dezanformasyon meselesi gerçekten savunma sanayi konusunda da siyasete alet edilmesin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu arada tabi ki ortaklıklar yapıp çeşitli alt şirketlikler kuruyorlar. Profesyonel şirketlerin çalışması gerektiği gibi çalışıyorlar” şeklinde konuştu.