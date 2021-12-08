2 ev soyan 3 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan iki ayrı evden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelileri oldukları belirlenen 3 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu V.V., O.C. ve İ.B. isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.