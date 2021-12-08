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08 Ara 2021 - 16:31- Asayiş G: 08 Ara 2021 - 16:34

2 ev soyan 3 kişi polise yakalandı

İzmit’te girdikleri iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan iki ayrı evden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelileri oldukları belirlenen 3 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu V.V., O.C. ve İ.B. isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

08 Ara 2021 - 16:31 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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