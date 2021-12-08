Reklamı Kapat
08 Ara 2021 - 16:43- Gündem G: 08 Ara 2021 - 16:47

20 yıl önce öldürülen er davasında HTS kayıtları istendi

Kocaeli'de 20 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen, Er Kasım Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu söyleyen sanıklar beraatlerini isterken mahkeme başkanı, telefon HTS kayıtlarının sonucunun beklenilmesine karar verdi.
20 yıl önce öldürülen er davasında HTS kayıtları istendi mask

Olay, 30 Haziran 2001 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olan Kasım Aydın, dağıtım iznine geldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra boğuldu. Kasım Aydın’ın telefon ve cüzdanını alan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Cesedi gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kasım Aydın’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 2001 yılında faili meçhul olarak kapatılan dosya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, geçen yıl yaptıkları operasyon ile H.İ.'yi (47) gözaltına aldı. H.İ. ile birlikte cinayeti işlediği iddia edilen diğer şüpheli T.K.'nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. H.İ. de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

“HTS KAYITLARININ SONUCU BELENİYOR”

Olayla ilgili şahısların ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmalarına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanıklardan H.İ. ve T.K. hazır bulundu. Savunmaları alınan sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, telefon arama trafiği kayıtlarının (HTS) sonuçlarının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

08 Ara 2021 - 16:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.417.520 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kocaeli Kaya, şirketlerinin çifte yıl dönümü! mask
Kocaeli Kaya, şirketlerinin çifte yıl dönümü!
100 Sözleşmeli Personel alınacak mask
100 Sözleşmeli Personel alınacak
Hürriyet: Tek uğraştıkları İzmit Belediyesi ve Hürriyet   mask
Hürriyet: Tek uğraştıkları İzmit Belediyesi ve Hürriyet  
200 kilogram atık topladılar mask
200 kilogram atık topladılar
Başkan Aygün, Aydın ve Şeker’i konuk etti   mask
Başkan Aygün, Aydın ve Şeker’i konuk etti  
İzmit Belediyesi Temizlik İşlerinden Yahya Kaptan’da konteyner mesaisi mask
İzmit Belediyesi Temizlik İşlerinden Yahya Kaptan’da konteyner mesaisi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL