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08 Ara 2021 - 17:02- Ekonomi G: 08 Ara 2021 - 17:10

Benzin ve motorine büyük zam: İşte yeni çift haneli fiyatlar

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 77 kuruş, motorinde 31 kuruş zamlanacak. Motorine bugün de 66 kuruş zam gelmişti.

Benzin ve motorine büyük zam: İşte yeni çift haneli fiyatlar mask

Dolar kuru ve petrol fiyatındaki artış, akaryakıt fiyatlarında  zam yağmuruna neden oldu. EPGİS’in duyurusuna göre, bugün 66 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatı, bu geceden itibaren 31 kuruş daha zamlanacak. Benzinin litre fiyatına ise bu geceden itibaren 77 kuruş zam gelecek. Böylece hem benzin hem de motorinin litre fiyatı çift haneli olmuş olacak.

İŞTE ÇİFT HANELİ FİYATLAR

Böylece motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05 TL'den 10,36 TL’ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,60 TL’den 10,37 TL’ye, İstanbul'da 9,55 TL’den 10,32 TL’ye, İzmir'de 9,62 TL'den 10,39 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, il, ilçe ve bayilere göre değişebiliyor.

İKİ AYDA YÜZDE 41 ZAM

Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen seri faiz indirimlerine gitmesiyle Türk lirasında yaşanan tarihi değer kayıpları, akaryakıt ve birçok üründe zam yağmuruna neden oldu. Motorinin litre fiyatı sadece iki ayda 3 TL zamlanırken, iki aylık zam oranı yüzde 41’e ulaştı. Benzinde iki aylık zam oranı ise yüzde 32,5’e ulaştı.

ÖTV SIFIRLANMIŞTI

Hükümet, ekim ayı başına kadar zamları, özel tüketim vergisinden (ÖTV) düşerek akaryakıtta fiyatları kontrol etmeye çalışmıştı ancak litre başına benzinde 2,53 TL’lik, motorinde 2,05 TL’lik, LPG’de 1 TL’lik ÖTV sıfırlanınca, kur ve ürün fiyatı kaynaklı zamlar otomatik olarak pompaya yansımaya başladı. Türk lirasındaki değer kaybı hem vatandaşın ödediği akaryakıt fiyatlarını artırırken hem de devletin büyük vergi kaybına neden oldu.

# Zam

08 Ara 2021 - 17:02 - Ekonomi

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