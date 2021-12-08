İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi kış teması programına başladı

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi eğitim programına tüm hızıyla devam ediyor. Her mevsim başka bir mevsim konseptini benimseyerek programını yapan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde kış teması programına başlandı. Kış teması kapsamında çocuklara mevsimin özellikleri anlatılıyor. İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde hobi bahçesi, temalı oyun alanları, ahşap kitap okuma evi, tavşan kulübesi, hobbit masal ağaç evi ve kum havuzu gibi doğayla iç içe olabilecekleri şekilde peyzaj düzenlemeleri bulunuyor.



MODERN VE ERGONOMİK

3 katlı binaya sahip Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde, 640 metrekarelik alan kreş olarak hizmet veriyor. Kısa süre önce hizmete açılan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde modern ve ergonomik 5 adet sınıf, spor odası, yemekhane ve faaliyet alanları mevcut.



KIŞ TEMASI İŞLENECEK

Gerçekleştirdikleri çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Çınar Çocuk Evi öğretmenlerinden Tuğçe Gür, “Aralık ayı itibari ile çocuklarımızın adaptasyonu tamamlandı ve programlarımıza başladık. Kış teması ile eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Mevsimler üzerinden ilerleyeceğiz ve konularımızı bu şekilde genişleteceğiz. Bu hafta kış temasını işlediğimiz ilk haftamız ve önümüzdeki üç ay boyunca bu konuyu işleyeceğiz. Daha sonra ise kış olimpiyatları, kışın giyilen kıyafetler, kışın yapılan sporlar bunların hepsinden bahsedeceğiz” dedi.



ÇOK SAYIDA ETKİNLİK

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi Okul Öncesi Öğretmenlerinden Özgenur Furuncu ise açıklamasında, “Genelde proje bazlı gidiyoruz şuan kış mevsiminde olduğumuz için kışı bütünsel olarak ele alıyoruz ve aynı zaman da bir sürü etkinliklerle de harmanlıyoruz. Mesela sadece kış temasında biz kış mevsimini işlemiyoruz da aynı zamanda matematiği de işin içine katıyoruz hatta çocuklara coğrafyayı da öğretiyoruz. Mesela kış mevsimini temamızı alırken kış olimpiyatlarını işliyoruz. Aynı zamanda çocukların bilimsel ve duyusal öğrenmelerini de ön plana çıkarıyoruz” diye konuştu.