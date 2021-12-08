Geçtiğimiz günlerde Gölcük'ten Değirmendere'ye giden 732 No'lu otobüsü kullanan okuyucumuz istediği durakta inememekten şikayet etti. Konuyla ilgili olarak, "Ben 60 yaşında bir vatandaşım, geçtiğimiz akşam 23:07'de Gölcük - Değirmendere otobüsü olan 732 numaralı araca bindim. 'Merkez 1' durağında inmek istedim ancak şoför beni 50 metre ileride bırakarak mağdur etti" ifadelerini kullandı.
08 Ara 2021 - 17:10- Gündem Güncelleme: 08 Ara 2021 - 17:23
İstediği durakta inemeyen vatandaş isyan etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.