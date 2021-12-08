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08 Ara 2021 - 17:10- Gündem G: 08 Ara 2021 - 17:23

İstediği durakta inemeyen vatandaş isyan etti
İstediği durakta inemeyen vatandaş isyan etti mask

Geçtiğimiz günlerde Gölcük'ten Değirmendere'ye giden 732 No'lu otobüsü kullanan okuyucumuz istediği durakta inememekten şikayet etti. Konuyla ilgili olarak, "Ben 60 yaşında bir vatandaşım, geçtiğimiz akşam 23:07'de Gölcük - Değirmendere otobüsü olan 732 numaralı araca bindim. 'Merkez 1' durağında inmek istedim ancak şoför beni 50 metre ileride bırakarak mağdur etti" ifadelerini kullandı.

08 Ara 2021 - 17:10 - Gündem

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