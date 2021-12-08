Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan 5 ayrı araçtan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelileri oldukları belirlenen 3 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu V F.A.,B.D. ve İ.T.isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
08 Ara 2021 - 17:49- Asayiş Güncelleme: 08 Ara 2021 - 17:51
5 araç soyan 3 kişi polise yakalandı
İzmit’te park halindeki 5 ayrı araçtan hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.