5 araç soyan 3 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan 5 ayrı araçtan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelileri oldukları belirlenen 3 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu V F.A.,B.D. ve İ.T.isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.