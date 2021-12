TEKOM Savunma Sanayi’nin yeni yatırımına görkemli açılış

2000 yılında ticari hayatına başlayan ve 2004 yılından itibaren yönünü Savunma Sanayine çeviren, özellikle Kara Kuvvetlerimize ait zırhlı araçların elektrik-elektronik-elektromekanik sistemlerini yerlileştiren TEKOM Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş. her geçen yıl büyüyüp gelişmeye devam ediyor. Yaklaşık 30 ülkeye ihracatta bulunan Tekom Savunma ve Sanayi Şirketi üretim kapasitesini geliştirerek Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde yeni fabrikaya geçiş yaptı.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI AÇTI

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Ana Bakım Fabrikaları, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Tersane Komutanlığı ve özel kuruluşlar ile çalışan Tekom Şirketi 4500 metrekare kapalı alandaki fabrikanın açılışını bugün gerçekleştirdi. Mehmet Fidan ve Yusuf Fidan ortaklığındaki fabrikanın açılış törenine devlet protokolü akın etti. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Eğitim Ve Teknoloji Ağ Genel Müdürü Çağlar Demirkan, İşbir Elektrik Sanayi Genel Müdürü Öztürk, HAVELSAN A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Kurumsal Yönetim Ve Koordinasyon Başkanı Emin Asiltürk, Aspilsan A.Ş. genel Müdürü Ferhat Özsoy, Roketsan A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kaymakamı Aytuğ Çağlar ve davetliler katıldı.

“KENDİ İMKANLARIMIZ İLE FABRİKAYI KURDUK”

Açılış törenin ilk konuşmasını Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş. Müdürü Mehmet Fidan gerçekleştirdi. Fidan konuşmasında, “Öncelikli olarak Savunma Sanayi Başkanıma Tekom’averdikleri güven ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu fabrikanın fitilini ateşleyen Savunma Sanayi Başkanlığındaki arkadaşlarımız oldu. Siz artık büyüyorsunuz yeni alanlara ihtiyacınız var dediler. 5 yıl önce çalışmalara başladık. SSB’nin destekleri ile devlet arazinin tahsisi söz konusu oldu ama maalesef kısmet olmadı. Bürokratik engelleri aşamadık. Bir an önce arayı alarak fabrikayı faaliyete geçirmek için kendi imkanlarımız ile fabrikayı kurduk” ifadelerini kullandı.

“30’U AŞKIN ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Sözlerine devam eden Fidan, “TEKOM ne yapar diye zaman zaman soruyor arkadaşlar. TEKOM,öncelikli olarak 2000 yılında kurulan bir firma 2004 yılından beri savunma sanayine çalıyoruz. Üretimimizin tamamını savunma sanayisine yönelik toplam 4 bin 500 metre kapalı alanda faaliyetlerimiz sürüyor. Toplam 93 çalışanımız var. Kaliteye ve sistemine önem veren bir firmayız. Kalite sistem belgelerimi de aldık. TUSAŞ,ROKETASAN ve HAVELSAN’ınonaylı tedarikçisiyiz. Savunma sanayine ihtiyaç olan sistemlerin üretilmesi ile başladım şimdi 30’u aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞINDA BİZİM ÜRÜNLERİMİZ KULLANILDI”

Fidan konuşmasını, “Test kabiliyetimizi çok geliştirdik. Çevresel testleri kendi bünyemizde yapar konumdayız. Hemen hemen asgari araçların tamamına yedek parça ürettik. Fırtına 1 projesi bizim için çok önemliydi. Obüsteki neredeyse bütün sensörleriürettik. Aselsan’ın tank koruma sistemlerini ürettik. Baylar akıncı sistemlerindeki ürünlerin çözüm ortağıyız zırhlı araçlara ürünler tasarlayıp üretimini gerçekleştiriyoruz. Seri üretime geçecek olan savunma sanayi projelerinde de bizim ürettiğimiz ürünler olacak. Azerbaycan savunma bakanlığı ile ortak projeler yaptık. Dağlık Karabağ savaşında ürünlerimiz kullanıldı” ifadelerini kullanarak sonlandırdı.

“DEVLETİM İLE GURUR DUYUYORUM”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise gerçekleştirdiği konuşmada, “Türk milletine güvenin, Türk devletine güvenin ve Türkiye’ye yatırım yapın. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmıştır. yarın da kazanacaktır. Bu yıl ihracat rakamları uz yüzde 50 artıyor. Pandemiye rağmen böyle bir büyüme yakaladık. Canınızı ve sağlığınızı başkasına emanet edemezsiniz. Türkiye'nin bugününü ver yarınını garanti altına alabilmek için stratejik alanlara yatırım yapması gerekiyor. Siz bu ürünleri başka daha ucuza zaten üretiyor diyemezsiniz vermezlerse kalırsınız. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alana stratejik yatırım yaptı. 84 milyondan 1 kişi olarak devletimle gurur duyuyorum. Artık kendimize güvenelim. 150 sene önce bir sanayi devrimi gerçekleştirmeyi bir imparatorluğun çöküşün neden olduk. Bir daha bir daha kaybetmeyeceğiz. Bu irade ile bugün buradayız. Savunma sanayi başkanlığımızın Kocaeli de daha fazla yatırım yapması en büyük temennimiz” dedi.

“HER TÜRLÜ ANLAMSIZ BÜROKRASİYİ AŞMAK İÇİN EMRİNİZDEYİZ”

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gerçekleştirdiği konuşmada, “Yerli ve milli teknolojinin gelişmesi konusunda. El birliği ile devam edeceğiz. TEKOM Savunma Sanayi Başkanlığının neyi amaçladığını bir örneği. Global ölçekli şirketler olması gerektiğinde bahsetmiştim. TEKOM’a bakarsanız bunun gerçekleştiğini görebiliriz. Dünya seviyesinde çeşitli ülkelere ihracat yapabilecek bir konuma gelmeleri daha büyük noktalara geleceklerini bir göstergesi. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Arazi taleplerinizde ortaya çıkan bürokratik engeller her neyse bilmiyorum. Devlet mekanizmasının her seviyesi sanayimizin gelişmesinde üretimini istihdamın değerinin artması yönünde atılacak adımlarda her türlü anlamsız bürokrasiyi aşmak üzere emrinizdedir” dedi.

“SAVUNMA SANAYİDE İYİ BİR YÜRÜYÜŞÜMÜZ VAR”

Gayret göstermek istediğiniz alanlarda her zaman yanınızdayız diyen Demir, “Amaç ülkemizde istihdam oluşturmak ve bu yolda el ele yürümek. Savunma demek iletişimizin, sağlık ve tarım sektörünüzün her alanda güvende olmanız anlamına geliyor. Toptan bir bakış açısında sahip olunması gerektiğini sürekli vuruluyoruz TEKOM çalışanlarına ve yönetim üyelerine teşekkür ediyorum. Savunma sanayide iyi bir yürüyüşümüz var. Bu ürünler diğer sektörlere de hizmet verecek kalitede olacaktır sektörümüze ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.