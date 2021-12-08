KESK, 26 yaşında! KESK: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’in kuruluşunun 26’ncı yıl dönümü nedeniyle bugün Kocaeli KESK Şubeler Platformu tarafından Kocaeli Eğitim-Sen Şube binasında basın açıklaması gerçekleştirildi. Düzenlenen açıklamaya KESK’e bağlı sendika temsilcileri katılım sağladı. Açıklama öncesi sendikal mücadelede hayatını kaybeden insanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

“UZANIN DİRENİŞ DESTANININ TARİHİDİR”

KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü Haber-Sen İl Temsilcisi Emre Toptaş şu ifadelere yer verdi; Kamu emekçileri mücadele tarihinin yapı taşı, fiili meşru mücadelenin açık adresi konfederasyonumuz KESK’in 26’ncı kuruluş yıldönümü tüm emekçilere kutlu olsun. KESK’in tarihi elbette ki geride bıraktığımız yarım asırdan ibaret değildir. KESK’in tarihi, kökleri emeğin yüzlerce yıllık birikimine, dalları Encümen-i Muallim’den TÖS’e, TÖB-DER’e, TÖS-DER’e uzanan asırlık ulu çınarın tarihidir. KESK’in tarihi 12 Eylül karanlığını yırtanların, Sendika Yürütme Komisyonları’ndan, Kamu Çalışanları Platformu’ndan, Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu’ndan bugüne ilmik ilmik ördükleri emek ve demokrasi mücadelesinin tarihidir. KESK’in tarihi, 12 Eylül faşizm sonrasının ilk mitingini yaratan, ilk kez iş bırakan, önüne kurulan barikatları kumdan kaleler gibi yıkarak Ankara Kızılay Meydanı’na akan yüz binlerin dünden bugüne uzanan direniş destanının tarihidir.

“ZORLU SÜREÇLER, ÇETİN MÜCADELELER OLDU”

26’ncı yıl dönümüzü kutlarken emekleriyle, ödedikleri bedellerle bizlere bu onurlu tarihi bırakan arkadaşlarımızı bir kez daha minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. KESK, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesinlerinin önünde her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler olmuştur. Bugün de kelimenin tam anlamı ile bir zulüm döneminden geçiyoruz. Ülkemizin adım adım içine itildiği ekonomik, siyasal, toplumsal bunalım gittikçe derinleşmiştir. Yıllardır hayata geçirilen borçlanmaya, dış finansmana, ranta, spekülasyona, betonlaşmaya dayalı model çoktan iflas etmiştir.

“GÜN, OMUZ OMUZA VERME GÜNÜ”

Sağlam hiçbir çarkı kalmayan bu bozuk düzenin enkazı işçisinden kamu emekçisine, asgari ücretlisinden emeklisine, çiftçisinden küçük esnafına halkın yüzde 99’una yıkılmak istenmektedir. Bir avuç mutlu azınlığın dışında kalan herkese, hepimize biçilen rol ucuz emek cennetinin katıksız köleleri olma rolüdür. Dolayısıyla bugün bizim için sadece bir kutlama günü değil, mücadeleyi yükseltme günüdür. Gün, bu toprakları emeğin eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin filizlendiği topraklara çevirme günüdür. Sömürü, yoksulluk ve baskı düzenine karşı omuz omuza verme günüdür. 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Diyarbakır ve İzmir’de, 19 Aralık 2021 Pazar günü İstanbul ve Ankara’da düzenleyeceğimiz mitinglerde buluşalım. Emeğin, halkın kürsüsünü birlikte kuralım. İşsizliğe, yoksulluğa hayır. Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz. Biz, bu ülkenin emekçilerinin hak ettikleri, özlemini yaşadıkları bir ülkeye ve dünyaya kavuşacaklarına olan inancımızı hep koruduk. Bugün de yürekten inanıyoruz ki, er ya da geç emek kazanacak.”