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08 Ara 2021 - 18:51- Asayiş G: 08 Ara 2021 - 18:52

Arkadaşlarının yaralandığını gören öğrenci dehşet anlarını anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lisenin önüne otomobiliyle gelen 4 kişi, yaya geçidinden geçmek isteyen öğrencilerle tartışarak 3 öğrenciyi bıçakladı. Olayı pencereden izleyen başka bir öğrenci ise şahısların tartışma sırasında silahtan bahsettiğini ve bir şüphelinin aracın bagajına baktığını ileri sürdü.
Arkadaşlarının yaralandığını gören öğrenci dehşet anlarını anlattı mask

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi 4101 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen 4 kişi, yaya geçidinden geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Efe U.(17), Osman Ç.(17) ve Ümit K. (17) isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı. Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

"OLAY ORADA KAPANDI"

Olayı pencereden gören Caner Turan isimli öğrenci, “Öğlen arasında camdan dışarı izliyorduk, arkadaşlarımız yemeğe gitmişti dönüşte bir tane araba çıktı yola, sonrasında arkadaşlarımızla aralarında bir tartışma çıktı ve olay kavgaya dönüştü. Arabadan birisi bıçağını aldı aşağıya indi arkadaşlarımızı yaraladı. Sonra arabanın arkasında silah aramaya çalıştı silah sözünü duydum sonra arabanın bagajını açtı. 3 tane arkadaşımız yaralandı bir tanesi karnından darbe aldı, durumu ağır değil diye biliyorum. Öğretmenlerimiz sonra jandarma ve ambulansı aradılar olayda orda kapandı." dedi.

# Sokak, sağlık

08 Ara 2021 - 18:51 İHA Kocaeli- Asayiş

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