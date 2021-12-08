Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Savunma sanayii siyasete alet edilmesin”

SANTEK Dijital 2021 Sanayi ve Teknoloji Fuarı ve Savunma Sanayii Kocaeli Buluşması, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı.

“Türkiye’nin tüm imkanlarını kullanmak istiyoruz”

ASELSAN’ın yabancı yatırımcıya satılacağı yönündeki iddialara ilişkin Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Türk Savunma ve Geliştirme Bakanlığına ait ASELSAN halka açık bir şirket. Şirket hakkında yapılacak bir spekülasyonun ciddi sonuçları olur. Lütfen savunma sanayi siyasete alet edilmesin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında savunma sanayi alanında çalışmalara devam ediyor. Bu arada çeşitli ortaklıklar ve as şirketler kuruyorlar. Profesyonel bir şirketin çalışması gerektiği gibi çalışıyorlar. Sanayi ve teknoloji yolculuğumuzda Türkiye’nin tüm imkanlarını kullanmak istiyoruz. Genç bir sanayi altyapımızın savunma sanayi özelinde kabiliyetleri tespit etmek, beraber hedefe doğru yürümek durumundayız. Bu, Türkiye’nin bir yolculuğu, bir huruç harekatı. Genç ölçüde bir tarama yapıp şirketlerimizle beraber çalışmak istiyoruz. Tüm yetkinliklerimizi ortaya koymalıyız. Eğer bunu yapabilirsek çok daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkenize ve kendinize güvenin”

Daha çok çalışılması gerektiğini işaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bir sanayi şehri olarak biliniyoruz. Fakat Kocaeli’yi diğerlerinde ayıran en önemli özellik orta ve yüksek teknoloji kullanan ve aynı zamanda bu teknolojiyi üretebilen bir şehir olması. Sanayi ve teknoloji üzerinde daha fazla kafa yormamız ve bu alanda daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan savunma sanayi ve sağlık gibi konularda bize herhangi bir şeyi bize vermediklerinde yerine bir şey koyamayacağımızı fark ettik. Ülkenin sağlığını ve savunmasını başkasının insafına bırakamayız. Stratejik alanlarda kendi teknolojimizi üretmemiz ve daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor ki Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye bu boşluğu doldurmak amacıyla büyük bir çalışma içerisine girmiştir. Sadece kendimiz için değil, gönül coğrafyamız için de bir umut olmalıyız. Savunma sanayimizin gerçekleştirdiği hamleleri büyük bir hayranlık ve gururla izliyoruz. 2021 yılının sonu itibariyle ihracat oranımız yüzde 50 artmış olacak. Ülkenize ve kendinize güvenin, yatırım yapmaya devam edin” dedi.

“Kocaeli Türkiye’nin endüstriyel başkenti”

Ticaretin ve endüstrinin önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli, tartışmasız Türkiye’nin endüstriyel başkenti. Kocaeli kendi konumunda büyük bir rekabet sağlıyor. Yeni gelişmeler doğrultusunda neler yapmamız gerektiğini değerlendiriyoruz. Bizim öncelikli işimiz şüphesiz kolaylaştırıcı ve destekleyici bir noktada kalıyor. Bu manada endüstrinin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapıyı sağlamak bizim için en önemli görev. Ulaşım ve lojistik ağlarının doğru yapılandırılması, bu doğrultuda adımların önceden atılması ve bir problem çıkmadan önce o adımı önceden görüp zamanında adım atılması gerekiyor. Kocaeli’nin lojistiğinin önemi açısından uzunca bir süredir çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kentimize bir lojistik köy kurulmasını en hayati meselelerden biri olarak görüyoruz. Daha büyük bir fuar alanı yapabilmek için havaalanımızın yanında 320 dönümlük bir alanı satın aldık. Milli Eğitim ve valimiz ile yaptığımız ortak proje kapsamında okulların tamamına robotik kodlama atölyeleri kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanın yetiştirilmesi için ortak bir proje çalışması gerçekleştirdik. Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli elemanın yetiştirilmesi için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Tüm destekleri de sağlamaya hazırız. Sizin de bu elemanlara iş garantisi vermeniz halinde sizler için büyük bir kolaylık olacaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından basına kapalı şekilde soru-cevap etkinliğine geçildi. Ardından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde TEKOM Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.’nin yeni fabrikasının açılış töreni yapıldı.