Sağlıkçıların tepkisine Bakan Koca olumlu yanıt verdi!

Ücret artışlarında sağlık personelinin yok sayıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi kararı alan sendikalar, vatandaşların acil durumlar haricinde hastanelere gitmemelerini istedi. 6 Aralık Pazartesi günü Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan iş bırakma eyleminin ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) kararıyla 7 Aralık Salı günü sağlık çalışanları, ülke geneli iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sağlık-Sen’in örgütlü olduğu hastaneler ve aile hekimliklerinde iş bırakan sağlık çalışanları Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bir araya gelirken düzenlenen açıklamaya Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Öz Sağlık İş Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan ve çok sayıda sağlık çalışanı katılım gösterdi.

“ÇALIŞMA YAPTIKLARINI BELİRTTİLER”

Kocaeli’de 5 bin 500, üniversitede ise 1000 üyesi bulunan Sağlık Sen, bağlı olduğu hastanelerde iş bıraktı. 9 Aralık Perşembe günü yani bugün de iş bırakacak sendikanın basın açıklamasında “Ücretlere adalet istiyoruz” şeklinde slogan atıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurarak, “Sayın Bakanımıza, sendikamızın meseleye yaklaşımını, sahanın beklentilerini ve sürecin hassasiyetini bizzat paylaştık. Sayın Bakan, sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini giderme noktasında çalışma yaptıklarını belirttiler" dedi.

“22’SİNDEN SONRAYA ERTELEDİK, BIRAKMADIK”

Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, gazetemize yaptığı açıklamada, “Salı günü yaptığımız yaptığım eylem çok etkili oldu. Bakan bey de genel başkanımızı çağırdı, ‘eylemden vazgeçin. Ayın 22’sinde meclise sunulacak iyileştirmeyi bekleyin’ dedi. Eylemi 22’sinden sonraya erteledik; bırakmadık. O görüşmede istediklerimizi alamazsak 22’sinden sonra devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“HASSASİYETLERİNİ DİKKATE ALACAĞIZ”

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de Bakan Koca ile bir araya geldi. Kahveci, makul bir artışın bir an önce yapılması gerekliliğini Bakan Koca’ya ilettiğini, kendileri de bu konuda çalışma yaptıklarını ifade ettiğini aktardı. Bakan Fahrettin Koca'nın "çalışanların hassasiyetlerini dikkate alacaklarını" söylediğini dile getiren Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Süreci tüm yönleri ile yakından takip etmeye devam ediyoruz, edeceğiz." dedi.