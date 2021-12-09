Başvuru ve denetimleri devam ediyor

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 28.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7334 Sayılı Kanunla değişik 5’nci maddesi ve eklenen 11’nci maddesi gereği; 28.07.2021 tarihinde ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, 28.07.2021 tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurarak basit konaklama turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirmektedir. Bu süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesislerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.

Kanunun Geçici 11’nci maddesi gereğince; 28.07.2021 tarihinde faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, 28.07.2021 tarihinde itibaren bir ay içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilir. Kanunun 5’nci maddesinde Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal işleminin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.

Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine Bakanlıkça yapılacak denetim sonucunda belirtilen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilen işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir ve faaliyetlerin son verilir. Belgelendirme kapsamda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda Belediyelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlı işletmeler tarafından yapılan müracaatlar değerlendirmeye alındı. Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan Kartepe, Başiskele, Darıca ve İzmit İlçelerindeki işletmelere denetim yapılmış olup, 28.7.2021 tarihinden itibaren yetkili idareden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan konaklama işletmelerinin 1 yıl içinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi beklenilmektedir.