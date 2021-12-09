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09 Ara 2021 - 12:13- Gündem G: 09 Ara 2021 - 12:16

Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor mask

Derince Araştırma Hastanesinde ameliyata girecek olan Mevlüt Selvi adlı hastaya acil AB Rh+ kan gerekmektedir. Kan verebilecekler hasta ismiyle Kızılay Kan Merkezlerine kan bağışında bulunabilirler.

İrtibat numarası 05359487280

09 Ara 2021 - 12:13 - Gündem

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