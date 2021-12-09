Reklamı Kapat
09 Ara 2021 - 12:25- Spor G: 09 Ara 2021 - 12:27

Okulda spor aşkı başkadır
Okulda spor aşkı başkadır mask

Okullar arası spor müsabakaları, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden başlarken, öğrenciler de üzerindeki ölü toprağını serpti ve her yer cıvıl cıvıl oldu. Bugün de voleyboldan basketbola, futboldan yüzmeye kadar birçok etkinlik var. Yıldız kızlarda Nazmi Oğuz voleybolcu kızları büyülüyor

NAZMİ OĞUZ DOLU-DİZGİN

Kocaeli Yıldız Kızlar İl Birinciliği mücadelesi de bunlardan biri. Bu branşta Karamürsel’in tek temsilcisi olan Nazmi Oğuz Ortaokulu, Başiskele grubundaki maçlarda Özel Başiskele Doğa Bilim Koleji’ni, TED Kocaeli Koleji’ni, Özel Kocaeli İstek Ortaokulu’nu yenerek grubunu yenilgisiz lider tamamladı. 2.Tur’da Muammer Dereli Spor Salonu’nda İzmit Ortaokulu’nu da yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek Finalde bu kez rakibi Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’ni yenerek yarı finale yükseldi ve son 4 takım arasına kaldı. Uluğbey ile final için mücadele edecek takım buna hazır. 12 ilçenin büyük bölümünde bugün de heyecan yaşanıyor.

GÜNÜN OKUL MAÇLARI PROGRAMI:

SAAT     LİG         MAÇ      İLÇE       TESİS

11:15     Basketbol Genç A Erkek                              K1 - I2                                                   İzmit      Atatürk S.S.

12:30     Basketbol  Genç A Erkek              F1 - B2                                                  İzmit                     Atatürk S.S.

13:45     Basketbol  Genç A Erkek              J2 - A1                                                  İzmit                     Atatürk S.S.

10:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Baş.Uğur – Ö.Bilgili                         Başiskele             Başiskele S.S.

10:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Özel Asaf Al - 19 Mayıs Al            Derince                               Derince S.S.

11:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Yenikent Al - Necip Fazıl Al          Derince                               Derince S.S.

12:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Oruç Reis Al - Özel Yeşil Vadi      Derince                               Derince S.S.

13:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Orhangazi Al - Özel Simya Fl       Derince                               Derince S.S.

10:00     Futbol  Genç Kızlar                         Gebze Al - Fatih S.Mehmet Al   Gebze                  Gebze A.Kurt

11:30     Futbol  Genç Kızlar                         Çolakoğlu Mtal – H.Gürsoy Sl     Gebze                  Gebze A.Kurt

10:00     Yüzme Gençler                                               Yüzme Gençler İl Birinciliği          Gebze                  Gebze Havuzu

10:00     Vol.        Genç Kızlar                         Ö.Emrah Salbacak- İhsaniye       Gölcük                 Gölcük S.S.

10:00     Basket  Genç A Erkek                    M1 - G2                                               Kartepe                               H.İbrahim S.S.

11:15     Basket  Genç A Erkek                    D2 - H1                                                Kartepe                               H.İbrahim S.S.

12:30     Basket  Genç A Erk.                        L2 - O1                                                 Kartepe                               H.İbrahim S.S.

13:45     Basket  Genç A Erk.                        N2 - C1                                                Kartepe                               H.İbrahim S.S.

10:00     Vol.        Yıldız Kızlar                         3. - 4. Maçı -                                      İzmit                     Hasan Gemici

11:00     Vol.         Yıldız Kızlar                        Final Maçı -                                        İzmit                     Hasan Gemici

14:00     Vol.        Yıldız Erk.                            3. - 4. Maçı -                                      İzmit                     Hasan Gemici

15:30     Vol.        Yıldız Erkekler                   Final Maçı -                                        İzmit                     Hasan Gemici

10:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Muammer Dereli Fl – Ö.Doğa    İzmit                     M.Dereli S.S.

11:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Özel Marmara Kale- Yıldırım       İzmit                     M.Dereli S.S.

12:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Cahit Elginkan Al - Kocaeli Fl       İzmit                     M.Dereli S.S.

13:00     Voleybol   Genç Kızlar                   M.A.Ersoy Kız - Ş.Özcan Kan       İzmit                     M.Dereli S.S.

14:00     Voleybol   Genç Kızlar                   Yahya Kaptan  - Başöğretmen   İzmit                     M.Dereli S.S.

10:00     Hentbol  Genç Erkek                     Özel Bilnet Al - Yahya Kaptan     İzmit                     Ş.P.R.Topal.

11:15     Hentbol  Genç Erkek                     Fevziye Tezcan - Adem Ceylan  İzmit                     Ş.P.R.Topal.

12:30     Hentbol  Genç Erkek                     Gebze Al - Hayrettin Gürsoy Sl  İzmit                     Ş.P.R.Topal.

10:00     Vol.   Genç Kızlar                             Pirelli Al  - Kartepe Al                     Başiskele             Vezirçiftliği 11:00             Vol.  Genç Kızlar                     Ali Fuat Başgil - Ertuğrul Gazi      Başiskele             Vezirçiftliği

12:00     Vol.  Genç Kızlar                               Hayrettin Gürsoy - Maşukiye     Başiskele             Vezirçiftliği

# Kartepe, Başiskele

09 Ara 2021 - 12:25 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.421.060 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İlayda Cansu: Biz de böylesini beklemiyorduk mask
İlayda Cansu: Biz de böylesini beklemiyorduk
Musa Nizam kendisini yaktı mask
Musa Nizam kendisini yaktı
Manisa’yı yenseydiler 24’er bin lira alacaklardı mask
Manisa’yı yenseydiler 24’er bin lira alacaklardı
U-16 seriye başlayacak mask
U-16 seriye başlayacak
UltrasGulf kaldığı yerden devam: Vazgeçemem mask
UltrasGulf kaldığı yerden devam: Vazgeçemem
Kübra Cemre milli takımda mask
Kübra Cemre milli takımda
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL