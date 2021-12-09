Okulda spor aşkı başkadır

Okullar arası spor müsabakaları, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden başlarken, öğrenciler de üzerindeki ölü toprağını serpti ve her yer cıvıl cıvıl oldu. Bugün de voleyboldan basketbola, futboldan yüzmeye kadar birçok etkinlik var. Yıldız kızlarda Nazmi Oğuz voleybolcu kızları büyülüyor
NAZMİ OĞUZ DOLU-DİZGİN
Kocaeli Yıldız Kızlar İl Birinciliği mücadelesi de bunlardan biri. Bu branşta Karamürsel’in tek temsilcisi olan Nazmi Oğuz Ortaokulu, Başiskele grubundaki maçlarda Özel Başiskele Doğa Bilim Koleji’ni, TED Kocaeli Koleji’ni, Özel Kocaeli İstek Ortaokulu’nu yenerek grubunu yenilgisiz lider tamamladı. 2.Tur’da Muammer Dereli Spor Salonu’nda İzmit Ortaokulu’nu da yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek Finalde bu kez rakibi Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’ni yenerek yarı finale yükseldi ve son 4 takım arasına kaldı. Uluğbey ile final için mücadele edecek takım buna hazır. 12 ilçenin büyük bölümünde bugün de heyecan yaşanıyor.
GÜNÜN OKUL MAÇLARI PROGRAMI:
SAAT LİG MAÇ İLÇE TESİS
11:15 Basketbol Genç A Erkek K1 - I2 İzmit Atatürk S.S.
12:30 Basketbol Genç A Erkek F1 - B2 İzmit Atatürk S.S.
13:45 Basketbol Genç A Erkek J2 - A1 İzmit Atatürk S.S.
10:00 Voleybol Genç Kızlar Baş.Uğur – Ö.Bilgili Başiskele Başiskele S.S.
10:00 Voleybol Genç Kızlar Özel Asaf Al - 19 Mayıs Al Derince Derince S.S.
11:00 Voleybol Genç Kızlar Yenikent Al - Necip Fazıl Al Derince Derince S.S.
12:00 Voleybol Genç Kızlar Oruç Reis Al - Özel Yeşil Vadi Derince Derince S.S.
13:00 Voleybol Genç Kızlar Orhangazi Al - Özel Simya Fl Derince Derince S.S.
10:00 Futbol Genç Kızlar Gebze Al - Fatih S.Mehmet Al Gebze Gebze A.Kurt
11:30 Futbol Genç Kızlar Çolakoğlu Mtal – H.Gürsoy Sl Gebze Gebze A.Kurt
10:00 Yüzme Gençler Yüzme Gençler İl Birinciliği Gebze Gebze Havuzu
10:00 Vol. Genç Kızlar Ö.Emrah Salbacak- İhsaniye Gölcük Gölcük S.S.
10:00 Basket Genç A Erkek M1 - G2 Kartepe H.İbrahim S.S.
11:15 Basket Genç A Erkek D2 - H1 Kartepe H.İbrahim S.S.
12:30 Basket Genç A Erk. L2 - O1 Kartepe H.İbrahim S.S.
13:45 Basket Genç A Erk. N2 - C1 Kartepe H.İbrahim S.S.
10:00 Vol. Yıldız Kızlar 3. - 4. Maçı - İzmit Hasan Gemici
11:00 Vol. Yıldız Kızlar Final Maçı - İzmit Hasan Gemici
14:00 Vol. Yıldız Erk. 3. - 4. Maçı - İzmit Hasan Gemici
15:30 Vol. Yıldız Erkekler Final Maçı - İzmit Hasan Gemici
10:00 Voleybol Genç Kızlar Muammer Dereli Fl – Ö.Doğa İzmit M.Dereli S.S.
11:00 Voleybol Genç Kızlar Özel Marmara Kale- Yıldırım İzmit M.Dereli S.S.
12:00 Voleybol Genç Kızlar Cahit Elginkan Al - Kocaeli Fl İzmit M.Dereli S.S.
13:00 Voleybol Genç Kızlar M.A.Ersoy Kız - Ş.Özcan Kan İzmit M.Dereli S.S.
14:00 Voleybol Genç Kızlar Yahya Kaptan - Başöğretmen İzmit M.Dereli S.S.
10:00 Hentbol Genç Erkek Özel Bilnet Al - Yahya Kaptan İzmit Ş.P.R.Topal.
11:15 Hentbol Genç Erkek Fevziye Tezcan - Adem Ceylan İzmit Ş.P.R.Topal.
12:30 Hentbol Genç Erkek Gebze Al - Hayrettin Gürsoy Sl İzmit Ş.P.R.Topal.
10:00 Vol. Genç Kızlar Pirelli Al - Kartepe Al Başiskele Vezirçiftliği 11:00 Vol. Genç Kızlar Ali Fuat Başgil - Ertuğrul Gazi Başiskele Vezirçiftliği
12:00 Vol. Genç Kızlar Hayrettin Gürsoy - Maşukiye Başiskele Vezirçiftliği
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.