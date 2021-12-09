Okulda spor aşkı başkadır

Okullar arası spor müsabakaları, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden başlarken, öğrenciler de üzerindeki ölü toprağını serpti ve her yer cıvıl cıvıl oldu. Bugün de voleyboldan basketbola, futboldan yüzmeye kadar birçok etkinlik var. Yıldız kızlarda Nazmi Oğuz voleybolcu kızları büyülüyor

NAZMİ OĞUZ DOLU-DİZGİN

Kocaeli Yıldız Kızlar İl Birinciliği mücadelesi de bunlardan biri. Bu branşta Karamürsel’in tek temsilcisi olan Nazmi Oğuz Ortaokulu, Başiskele grubundaki maçlarda Özel Başiskele Doğa Bilim Koleji’ni, TED Kocaeli Koleji’ni, Özel Kocaeli İstek Ortaokulu’nu yenerek grubunu yenilgisiz lider tamamladı. 2.Tur’da Muammer Dereli Spor Salonu’nda İzmit Ortaokulu’nu da yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek Finalde bu kez rakibi Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji’ni yenerek yarı finale yükseldi ve son 4 takım arasına kaldı. Uluğbey ile final için mücadele edecek takım buna hazır. 12 ilçenin büyük bölümünde bugün de heyecan yaşanıyor.

GÜNÜN OKUL MAÇLARI PROGRAMI:

SAAT LİG MAÇ İLÇE TESİS

11:15 Basketbol Genç A Erkek K1 - I2 İzmit Atatürk S.S.

12:30 Basketbol Genç A Erkek F1 - B2 İzmit Atatürk S.S.

13:45 Basketbol Genç A Erkek J2 - A1 İzmit Atatürk S.S.

10:00 Voleybol Genç Kızlar Baş.Uğur – Ö.Bilgili Başiskele Başiskele S.S.

10:00 Voleybol Genç Kızlar Özel Asaf Al - 19 Mayıs Al Derince Derince S.S.

11:00 Voleybol Genç Kızlar Yenikent Al - Necip Fazıl Al Derince Derince S.S.

12:00 Voleybol Genç Kızlar Oruç Reis Al - Özel Yeşil Vadi Derince Derince S.S.

13:00 Voleybol Genç Kızlar Orhangazi Al - Özel Simya Fl Derince Derince S.S.

10:00 Futbol Genç Kızlar Gebze Al - Fatih S.Mehmet Al Gebze Gebze A.Kurt

11:30 Futbol Genç Kızlar Çolakoğlu Mtal – H.Gürsoy Sl Gebze Gebze A.Kurt

10:00 Yüzme Gençler Yüzme Gençler İl Birinciliği Gebze Gebze Havuzu

10:00 Vol. Genç Kızlar Ö.Emrah Salbacak- İhsaniye Gölcük Gölcük S.S.

10:00 Basket Genç A Erkek M1 - G2 Kartepe H.İbrahim S.S.

11:15 Basket Genç A Erkek D2 - H1 Kartepe H.İbrahim S.S.

12:30 Basket Genç A Erk. L2 - O1 Kartepe H.İbrahim S.S.

13:45 Basket Genç A Erk. N2 - C1 Kartepe H.İbrahim S.S.

10:00 Vol. Yıldız Kızlar 3. - 4. Maçı - İzmit Hasan Gemici

11:00 Vol. Yıldız Kızlar Final Maçı - İzmit Hasan Gemici

14:00 Vol. Yıldız Erk. 3. - 4. Maçı - İzmit Hasan Gemici

15:30 Vol. Yıldız Erkekler Final Maçı - İzmit Hasan Gemici

10:00 Voleybol Genç Kızlar Muammer Dereli Fl – Ö.Doğa İzmit M.Dereli S.S.

11:00 Voleybol Genç Kızlar Özel Marmara Kale- Yıldırım İzmit M.Dereli S.S.

12:00 Voleybol Genç Kızlar Cahit Elginkan Al - Kocaeli Fl İzmit M.Dereli S.S.

13:00 Voleybol Genç Kızlar M.A.Ersoy Kız - Ş.Özcan Kan İzmit M.Dereli S.S.

14:00 Voleybol Genç Kızlar Yahya Kaptan - Başöğretmen İzmit M.Dereli S.S.

10:00 Hentbol Genç Erkek Özel Bilnet Al - Yahya Kaptan İzmit Ş.P.R.Topal.

11:15 Hentbol Genç Erkek Fevziye Tezcan - Adem Ceylan İzmit Ş.P.R.Topal.

12:30 Hentbol Genç Erkek Gebze Al - Hayrettin Gürsoy Sl İzmit Ş.P.R.Topal.

10:00 Vol. Genç Kızlar Pirelli Al - Kartepe Al Başiskele Vezirçiftliği 11:00 Vol. Genç Kızlar Ali Fuat Başgil - Ertuğrul Gazi Başiskele Vezirçiftliği

12:00 Vol. Genç Kızlar Hayrettin Gürsoy - Maşukiye Başiskele Vezirçiftliği