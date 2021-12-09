Işık: “Bize güvenin, daha da iyi olacağız!”

3. Ligde üst üste 2 galibiyet alarak bir seri başlatan temsilcimiz Redoks Darıca Gençlerbirliği'nde yüzler gülüyor. Sarı Yeşilli temsilcimizin başarılarında önemli bir paya sahip olan Başkan Yardımcısı Eren Ertuğrul Işık, her şeyin daha iyi olacağının altını çizerek,taraftarlara 'Bize güvenin' mesajını verdi

İSKENDERUN’U YENECEĞİZ

3.Lig 2.Grup Temsilcimiz Redoks Darıca Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Eren Ertuğrul Işık yaptığı açıklamada ''Dün Karakoçan FK'yı evimizde yenerek yeni bir galibiyet serisini başlattık. Biz futbolcularımıza, teknik ekibimize zaten çok güveniyoruz. Evet lige kötü başladık, ancak özellikle son haftalarda oynadığımız futbolla bunun ödülünü 3 puanlarla aldık. Daha da iyi olacağız. Tüm taraftarlarımıza bunun sözünü veriyoruz. Başkanımız Arif Gülen önderliğinde futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyetimiz ve taraftarlarımız ile beraber Darıca'mızı daha iyi yerlere taşıyacağız. Önümüzde zorlu bir İskenderun deplasmanı var. Ancak kimse unutmamalı ki biz Darıca Gençlerbirliği'yiz. Bizim olduğumuz her yerde, her zaman favoriyiz. İnşallah İskenderun'u deplasmanda yenip, galibiyet serimizi devam ettireceğiz'' dedi.