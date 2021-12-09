Çelik hocaya çok yakıştı

Darıcalı Karate Hakemimiz Mehmet Erdinç Çelik terfi aldı. Kocaeli’nin başarılı Karate Hakemlerinden Mehmet Erdinç Çelik, Hırvatistan’da yapılan vize sınavlarında Uluslararası Balkan Hakemliği’nde terfi aldı

AVRUPA HAKEMLİĞİ’NE AZ KALDI

Yıllardır Darıca’da faaliyet gösteren Çelik Karate Spor Kulübü’nde başarılı sporcular yetiştiren ve Darıca’nın ilk Uluslararası Hakemi olan Milli Antrenör Mehmet Erdinç Çelik, hafta sonu yapılan Karate hakem vize sınavlarında da göğsümüzü kabarttı. Aynı zamanda Darıca’da eğitim veren Halk Eğitim Merkezi bünyesinde de antrenörlük görevinde bulunarak Darıcalı gençlere hizmet veren Çelik, başarılı sporcuların yanı sıra topluma örnek bireyler yetiştiriyor. Uluslararası Balkan Hakemliği B sertifikası alan genç hakem bir sonraki aşamada başarılı olması halinde Avrupa Hakemliği’ne terfi edecek.

YILMADAN MÜCADELEYE DEVAM

Tebrikler için teşekkür eden Çelik, “Darıca’dan Uluslararası Hakemliğe giden bu yolda verdiğimiz emeklerin karşılığını almanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere emek vererek yetiştiren Milli Antrenör Adnan Şamdan ve Kocaeli MHK Başkanımız Uluslararası Dünya Hakemi Hazım Özdemir ve Kocaeli hakem camiamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni başarılarla Darıca tarihini yazmaya devam edeceğiz” dedi.