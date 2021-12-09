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09 Ara 2021 - 12:27- Spor G: 09 Ara 2021 - 12:28

Potada U16 erkek hegamonyası
Potada U16 erkek hegamonyası mask

Kocaeli U16 Erkekler Basketbol Ligi’nde iki gruba ait üç maç bugün oynanacak. Maçlar Gölcük 17 ağustos ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Program şöyle…

SAAT     GRUP    MAÇ      SALON

20:30     A             Gölcük B.- K.Mürsel G. Gölcük 17 Ağustos

19:00     A             K.İzmit - Hanibal (A)       İzmit Atatürk S.S.

20:30     C             İzmit DSİ - Koc.Doğuş    İzmit Atatürk S.S.

09 Ara 2021 - 12:27 - Spor

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