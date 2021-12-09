Potada U16 erkek hegamonyası

Kocaeli U16 Erkekler Basketbol Ligi’nde iki gruba ait üç maç bugün oynanacak. Maçlar Gölcük 17 ağustos ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Program şöyle…

SAAT GRUP MAÇ SALON

20:30 A Gölcük B.- K.Mürsel G. Gölcük 17 Ağustos

19:00 A K.İzmit - Hanibal (A) İzmit Atatürk S.S.

20:30 C İzmit DSİ - Koc.Doğuş İzmit Atatürk S.S.