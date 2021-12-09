Potada U16 erkek hegamonyası

Kocaeli U16 Erkekler Basketbol Ligi’nde iki gruba ait üç maç bugün oynanacak. Maçlar Gölcük 17 ağustos ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Program şöyle…
SAAT GRUP MAÇ SALON
20:30 A Gölcük B.- K.Mürsel G. Gölcük 17 Ağustos
19:00 A K.İzmit - Hanibal (A) İzmit Atatürk S.S.
20:30 C İzmit DSİ - Koc.Doğuş İzmit Atatürk S.S.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.