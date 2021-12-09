Filede genç kızların günü

Kocaeli Genç Kızlar voleybol maçlarına aralıksız devam ediliyor. Bu akşam Gölcük ve Karamürsel’de birer maç var. İşte günün programı…

18:30 Göl.İhsaniye - Gölcük Çınarlık Gölcük 17 Ağustos

19:00 Kocaeli Gençlik - Gölcük B. Karamürsel Atatürk