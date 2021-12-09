Filede genç kızların günü

Kocaeli Gen\u00e7 K\u0131zlar voleybol ma\u00e7lar\u0131na aral\u0131ks\u0131z devam ediliyor. Bu ak\u015fam G\u00f6lc\u00fck ve Karam\u00fcrsel\u2019de birer ma\u00e7 var. \u0130\u015fte g\u00fcn\u00fcn program\u0131\u2026\n\n\n18:30\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G\u00f6l.\u0130hsaniye - G\u00f6lc\u00fck \u00c7\u0131narl\u0131k\u00a0\u00a0\u00a0 G\u00f6lc\u00fck 17 A\u011fustos\n\n\n19:00\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kocaeli Gen\u00e7lik - G\u00f6lc\u00fck B.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Karam\u00fcrsel Atat\u00fcrk\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.