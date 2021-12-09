İşte Kocaeli bisikletinin dünü, bugünü ve yarını

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Keskin ve ilimizin spor adamlarına Kocaeli bisiklet sporunun Türk bisikletindeki yeri ve geçmişi ile ilgili bilgi verildi.

BİSİKLET SPORUNUN USTALARI KATILDI

Kocaeli GSHİM Bisiklet Antrenörü Mehmet Bozdemir, Brisaspor Bisiklet Takım Menajeri Nadir Yavuz, Bisiklet Takım Antrenörü Mert Mutlu, Eski Milli Bisikletçi Nazım Yaşa, Bisiklet Milli Hakemi ve Spor Yazarı Süleyman Durak,KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yüksel Abdikoğlu, Merhum Bisikletçi Hasan Sert'in kardeşi eski sporcu Hüseyin Sert, Öncü Gençlik Spor Kulübü’nden Adem Engin'in katıldığı istişare toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.Bayram Keskin'e Kocaeli bisiklet sporunun Türk bisikletindeki yeri ve geçmişiile ilgili bilgi verildi.

AVRUPA VE DÜNYA SEVİYESİNE ÇIKMAK İSTİYORLAR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Keskin, Kocaeli bisiklet ailesiyle istişare toplantısında yaptığı değerlendirme, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu başkanın öncülüğünde, federasyonun yeniden yapılanması, sporcu,antrenör, hakemler ve kulüpler olarak genel durumun analizinin yapıldığını belirterek, “Türk bisikletini Avrupa ve dünyada ileriye taşıyacak başarılar getirecek projeler ile bisiklete binmeyi yaşam biçimi haline getirecek çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

ANI FOTOĞRAFI ANITIN ÖNÜNDE ÇEKİLDİ

Kocaeli ve Türk bisikletinin dünü bugünü ve geleceğinin konuşulduğu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Keskin'in katıldığı istişare toplantısından sonra İzmit Belediyesi’nin Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Merkezi’nde Merhum Milli Bisikletçi Hasan Sert'in anıtının önünde anı fotoğrafı çekildi.