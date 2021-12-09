İşte Kocaeli bisikletinin dünü, bugünü ve yarını

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Keskin ve ilimizin spor adamlarına Kocaeli bisiklet sporunun Türk bisikletindeki yeri ve geçmişi ile ilgili bilgi verildi.
BİSİKLET SPORUNUN USTALARI KATILDI
Kocaeli GSHİM Bisiklet Antrenörü Mehmet Bozdemir, Brisaspor Bisiklet Takım Menajeri Nadir Yavuz, Bisiklet Takım Antrenörü Mert Mutlu, Eski Milli Bisikletçi Nazım Yaşa, Bisiklet Milli Hakemi ve Spor Yazarı Süleyman Durak,KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yüksel Abdikoğlu, Merhum Bisikletçi Hasan Sert'in kardeşi eski sporcu Hüseyin Sert, Öncü Gençlik Spor Kulübü’nden Adem Engin'in katıldığı istişare toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.Bayram Keskin'e Kocaeli bisiklet sporunun Türk bisikletindeki yeri ve geçmişiile ilgili bilgi verildi.
AVRUPA VE DÜNYA SEVİYESİNE ÇIKMAK İSTİYORLAR
Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Keskin, Kocaeli bisiklet ailesiyle istişare toplantısında yaptığı değerlendirme, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu başkanın öncülüğünde, federasyonun yeniden yapılanması, sporcu,antrenör, hakemler ve kulüpler olarak genel durumun analizinin yapıldığını belirterek, “Türk bisikletini Avrupa ve dünyada ileriye taşıyacak başarılar getirecek projeler ile bisiklete binmeyi yaşam biçimi haline getirecek çalışmalar yapacaklarını vurguladı.
ANI FOTOĞRAFI ANITIN ÖNÜNDE ÇEKİLDİ
Kocaeli ve Türk bisikletinin dünü bugünü ve geleceğinin konuşulduğu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Keskin'in katıldığı istişare toplantısından sonra İzmit Belediyesi’nin Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Merkezi’nde Merhum Milli Bisikletçi Hasan Sert'in anıtının önünde anı fotoğrafı çekildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.