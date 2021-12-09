1. Amatör Lig C Grubu’nda gol yağmuru!

1. Amatör C Grubu’nda çarşamba mesaisi oldukça bereketli geçti. 5 maçta fileler tam 30 kez havalandı.

DERİNCE BİRLİKTE ZORLANMADI

Lider Derince Birlikspor sahasında Selanikspor’u 6-2 ile geçti ve 6’da 6 yaptı. Grupta iddialı bir konumda olmak isteyen Anadolu 1071 alt sıralardaki Tavşanlıspor’u 4-0 mağlup ederek puanını 11’e çıkardı. Fahri Denli’nin çalıştırdığı Tavşancılspor iyi oyununu bu kez skora yansıttı ve Darıcaspor deplasmanından 4-1’lik skorla galip döndü.

GÖLCÜK DERBİSİ, ÇİFTLİK’İN

Gölcük derbisinde, Çiftlikspor ile Şirinköy arasındaki maçı Gölcük Çiftlik 5-1 kazandı ve puanını 13’e çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu. İzmit Gültepe ise çok genç kadrosu ile amatör ligde alt yapıdaki futbolcularını pişiren Kullarspor’u 5-2’lik skorla geçti ve 6. maçında 4. galibiyetini elde etti.

7. MAÇLAR PAZAR GÜNÜ

Gruptaki 7. maçlar pazar günü oynanacak. Haftanın maçında lider Derince Birlik, üçüncü sıradaki İzmit Gültepe’ye konuk olacak. Cephanelik Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. İkinci sıradaki Gölcük Çiftlik ile altıncı Tavşancılspor arasındaki maçın da skoru merak ediliyor. Bu maç da Tavşancıl Stadı’nda saat 17.15’te başlayacak.