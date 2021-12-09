Gebze Beylikbağı çok FARKLI: 5-0

1.Amatör Lig A Grubu’nda önceki akşam tek maç oynandı. Beylikbağı Karadeniz sahasında Gölcük İdmanyurdu’nu 5-0 mağlup etti. Beylikbağı sahasındaki galibiyetin ardından maçını farklı kazanan Beylikbağı puanını 8’e çıkardı. Taraftarın ilgi gösterdiği maçı MHP Gebze İlçe yöneticileri ve Beylikbağı Bölge Temsilciliği Başkanı Ahmet Şen de izleyerek takıma destek verdi. Öte yandan bu grupta dün akşam 3 maç oynanacaktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.