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09 Ara 2021 - 12:31- Spor G: 09 Ara 2021 - 12:32

Gebze Beylikbağı çok FARKLI: 5-0
Gebze Beylikbağı çok FARKLI: 5-0 mask
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1.Amatör Lig A Grubu’nda önceki akşam tek maç oynandı. Beylikbağı Karadeniz sahasında Gölcük İdmanyurdu’nu 5-0 mağlup etti. Beylikbağı sahasındaki galibiyetin ardından maçını farklı kazanan Beylikbağı puanını 8’e çıkardı. Taraftarın ilgi gösterdiği maçı MHP Gebze İlçe yöneticileri ve Beylikbağı Bölge Temsilciliği Başkanı Ahmet Şen de izleyerek takıma destek verdi. Öte yandan bu grupta dün akşam 3 maç oynanacaktı.

09 Ara 2021 - 12:31 - Spor

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