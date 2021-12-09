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09 Ara 2021 - 12:32- Spor G: 09 Ara 2021 - 12:34

Ömer Faruk Zorlu son yolcuğuna uğurlandı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Ömer Faruk Zorlu son yolcuğuna uğurlandı mask
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Kocaelispor Kulüp Doktoru Ahmet Kazım Zorlu ile Kocaelispor’un eski basın sözcülerinden Avukat Abdullah Zorlu’nun babaları Ömer Faruk Zorlu son yolcuğuna gözyaşları ile uğurlandı

ZOR ANLAR YAŞADILAR

Kısa bir süre önce kalp krizi geçiren ve prostat kanseri tedavisi de gören Ömer Faruk Zorlu 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Ömer Faruk’un Zorlu’nun cenazesiikindi namazına müteakip İhsaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.Dr. Ahmet Kazım Zorlu ve Av. Abdullah Zorlu taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

ELLİBEŞ, SEZER VE GÜLTEKİN DE KATILDI

Merhumun cenazesine Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy, Kocaelispor yöneticilerinden Tuncay Arıcan, Gölcükspor Eski Genel Kaptanı AdemEllibeş, Gölcükspor, Değirmenderespor ve farklı spor kulüplerinin başkan ile yöneticileri, avukatlar, doktorlar, Kazım Zorlu’nun işyerinden sağlık çalışanı arkadaşları, muhtarlar, iş insanları ve Zorlu ailesinin sevenleri katıldı.

ÇOK DEĞERLİ EVLATLAR YETİŞTİRDİ

Gölcük Hamidiye Köyü doğumlu, emekli ev hanımı Ruhsar Zorlu (sağ) ile evli Ömer Faruk Zorlu, Sanayi Odası’ndan emekli Ayşen Eybayri, ilimizin başarılı avukatlarından Abdullah Zorlu ve İzmit Dispanser’de görevli aynı zamanda Kocaelispor Kulüp Doktoru olan Ahmet Kazım Zorlu’nun da babalarıydı. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Ömer Faruk Zorlu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

# sağlık, Sanayi, Kocaelispor

09 Ara 2021 - 12:32 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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