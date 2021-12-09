Başaranspor’a 2 önemli takviye

Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Başaranspor kadrosuna iki önemli takviye yaptı. Paşa temsilcisi başarılı golcülerden Ömer Çalık ve orta saha oyuncularından Arda Kaval’ı renklerine bağladı.

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Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezona iyi başlayamayan ve ilk 6 maçını da kaybeden Başaranspor ilimizin deneyimli golcüleri arasında yer alan Ömer Çalık ile 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen Arda Kaval’ı transfer etti. Amatör ligin sayılı golcülerinden birisi olan Ömer Çalık son olarak Dilovası Belediyespor’un Süper Amatör Lig’e çıktığı sezon son derece başarılı bir performans ortaya koymuştu.

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33 yaşındaki Arda Kaval ise daha önce Bekirderespor, Yenişehirspor, Bağçeşme, HerekeYıldızspor, Değirmenderespor, Kullarspor ve Arifiye Kalaycı takımlarının değişmez ismiydi. İki futbolcunun da Başaranspor’a katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Başaranspor yarın 6 maçını da kazanan lider Tayfunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.