Başaranspor’a 2 önemli takviye

Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Başaranspor kadrosuna iki önemli takviye yaptı. Paşa temsilcisi başarılı golcülerden Ömer Çalık ve orta saha oyuncularından Arda Kaval’ı renklerine bağladı.
ARANAN KAN!
Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezona iyi başlayamayan ve ilk 6 maçını da kaybeden Başaranspor ilimizin deneyimli golcüleri arasında yer alan Ömer Çalık ile 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen Arda Kaval’ı transfer etti. Amatör ligin sayılı golcülerinden birisi olan Ömer Çalık son olarak Dilovası Belediyespor’un Süper Amatör Lig’e çıktığı sezon son derece başarılı bir performans ortaya koymuştu.
LİDERE KONUK OLUYORLAR
33 yaşındaki Arda Kaval ise daha önce Bekirderespor, Yenişehirspor, Bağçeşme, HerekeYıldızspor, Değirmenderespor, Kullarspor ve Arifiye Kalaycı takımlarının değişmez ismiydi. İki futbolcunun da Başaranspor’a katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Başaranspor yarın 6 maçını da kazanan lider Tayfunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.