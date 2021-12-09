Hatırla, ‘Körfez’sin Dadaş’a da esersin !

1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, yarın akşam, son haftaların formda takımlarından gizli lider olarak anılan iki maç eksikli Erzurumspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’ndaki zorlu mücadele saat 20.00’de başlayacak. TRT Spor ve BeIN Sports Max 1’den canlı yayınlanacak maçı Ankara’dan Kadir Sağlam yönetecek

MEVLÜT ERDİNÇ VE PERERIA OYNAYACAK

Son 3 maçını kaybeden Kocaelispor sezonun 15. maçını Erzurumspor ile oynayacak. Kritik maçta Kocaelispor’da eksikler dikkat çekiyor. Dino ve Musa Nizam sakatlığı, Yiğitali cezası, İlyas Kubilay, Taha Batuhan, Omolo ve Bahattin Köse de kadro dışı kaldığı için forma giyemeyecek. Manisa FK maçı öncesi sakatlığı olduğu için kadrodan çıkarılan Mevlüt Erdinç ile aynı maçın ilk yarısında sağ ayak kaval kemiğine darbe alan ve maça devam edemeyen Michael Pereria’nın sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

CISSE ÖN LİBERODA, MEHMET TAŞ STOPERDE

Basına kapalı şekilde Erzurum maçına hazırlanan Kocaelispor’un, kalede Korcan, savunmanın sağında Semih, solunda Atila, ortasında Mehmet Taş ve Diogo, önlerinde Cisse ve Mandjeck, sağ kanatta Pereria, sol kanatta Benhur, forvete yakın bölgede genç Diop ileride ise Mevlüt Erdinç 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

MENEMEN VE ANKARAGÜCÜ’NE YENİLDİLER

Son 5 maçta 4 galibiyet 1 de beraberlik elde eden, 13 maçta topladığı 28 puanla ikinci sırada yer alan Erzurumspor son karşılaşmasında ligin en akıllı futbol oynayan takımlarından İstanbulspor’u Aly Malle, Eren Tozlu ve Martin Hasek’in golleri ile 3-1 mağlup etti. Ligde Erzurum’un bileğini Menemen (2-0) ve Ankaragücü (2-1) büktü. Kocaelispor’un üçüncü takım olmasını uman Dadaşlar ligde 23 golle en çok gol atan dördüncü, 14 golle de en az gol yiyen beşinci takım olarak dikkat çekiyor.

EREN TOZLU VE NOVIKOVAS 6’ŞAR GOL ATTI

Erzurum’da takımın golcüleri Giresunspor’dan kiralanan Eren Tozlu ve Litvanyalı Novikovas’ın6’şar golü bulunuyor. Ayrıca Hasek’in 3, Aly Malle’nin de 2 golü bulunuyor. Karşılaşmayı Ankara'dan Üst Klasman Hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam 1. Lig'de 52 maç yönetti. Bu maçlarda 24 ev sahibi, 16 deplasman takımı kazandı, 12 maç berabere bitti. 232 sarı, 11 de kırmızı kart çıkardı.20.00’de başlayacak maç saatinde yağış yok, sıcaklık ise yaklaşık 10 derece olacak.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR – ERZURUMSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz Turgut

SAAT: 20.00

HAVA: 10 derece yağış yok

YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN Sports MAX 1

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

SEMİH KARADENİZ

DIOGO ÖZÇAKMAK

MEHMET TAŞ

ATİLA TURAN

ABDOULAYE CISSE

GEORGES MANDJECK

BENHUR KESER

MICHAEL PERERIA

MOUHAMED DIOP

MEVLÜT ERDİNÇ

ERZURUMSPOR

JAKUB SZUMSKİ

AYKUT DEMİR

MUSTAFA YUMLU

ORHAN OVACIKLI

MÜCAHİT ALBAYRAK

ARVYDAS NOVIKOVAS

GÖKHAN ALSAN

MARTİN HASEK

ALY MALLE

AARON OLANARE

EREN TOZLU