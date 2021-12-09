Hatırla, ‘Körfez’sin Dadaş’a da esersin !

1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, yarın akşam, son haftaların formda takımlarından gizli lider olarak anılan iki maç eksikli Erzurumspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’ndaki zorlu mücadele saat 20.00’de başlayacak. TRT Spor ve BeIN Sports Max 1’den canlı yayınlanacak maçı Ankara’dan Kadir Sağlam yönetecek
MEVLÜT ERDİNÇ VE PERERIA OYNAYACAK
Son 3 maçını kaybeden Kocaelispor sezonun 15. maçını Erzurumspor ile oynayacak. Kritik maçta Kocaelispor’da eksikler dikkat çekiyor. Dino ve Musa Nizam sakatlığı, Yiğitali cezası, İlyas Kubilay, Taha Batuhan, Omolo ve Bahattin Köse de kadro dışı kaldığı için forma giyemeyecek. Manisa FK maçı öncesi sakatlığı olduğu için kadrodan çıkarılan Mevlüt Erdinç ile aynı maçın ilk yarısında sağ ayak kaval kemiğine darbe alan ve maça devam edemeyen Michael Pereria’nın sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.
CISSE ÖN LİBERODA, MEHMET TAŞ STOPERDE
Basına kapalı şekilde Erzurum maçına hazırlanan Kocaelispor’un, kalede Korcan, savunmanın sağında Semih, solunda Atila, ortasında Mehmet Taş ve Diogo, önlerinde Cisse ve Mandjeck, sağ kanatta Pereria, sol kanatta Benhur, forvete yakın bölgede genç Diop ileride ise Mevlüt Erdinç 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
MENEMEN VE ANKARAGÜCÜ’NE YENİLDİLER
Son 5 maçta 4 galibiyet 1 de beraberlik elde eden, 13 maçta topladığı 28 puanla ikinci sırada yer alan Erzurumspor son karşılaşmasında ligin en akıllı futbol oynayan takımlarından İstanbulspor’u Aly Malle, Eren Tozlu ve Martin Hasek’in golleri ile 3-1 mağlup etti. Ligde Erzurum’un bileğini Menemen (2-0) ve Ankaragücü (2-1) büktü. Kocaelispor’un üçüncü takım olmasını uman Dadaşlar ligde 23 golle en çok gol atan dördüncü, 14 golle de en az gol yiyen beşinci takım olarak dikkat çekiyor.
EREN TOZLU VE NOVIKOVAS 6’ŞAR GOL ATTI
Erzurum’da takımın golcüleri Giresunspor’dan kiralanan Eren Tozlu ve Litvanyalı Novikovas’ın6’şar golü bulunuyor. Ayrıca Hasek’in 3, Aly Malle’nin de 2 golü bulunuyor. Karşılaşmayı Ankara'dan Üst Klasman Hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam 1. Lig'de 52 maç yönetti. Bu maçlarda 24 ev sahibi, 16 deplasman takımı kazandı, 12 maç berabere bitti. 232 sarı, 11 de kırmızı kart çıkardı.20.00’de başlayacak maç saatinde yağış yok, sıcaklık ise yaklaşık 10 derece olacak.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR – ERZURUMSPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz Turgut
SAAT: 20.00
HAVA: 10 derece yağış yok
YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN Sports MAX 1
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
SEMİH KARADENİZ
DIOGO ÖZÇAKMAK
MEHMET TAŞ
ATİLA TURAN
ABDOULAYE CISSE
GEORGES MANDJECK
BENHUR KESER
MICHAEL PERERIA
MOUHAMED DIOP
MEVLÜT ERDİNÇ
ERZURUMSPOR
JAKUB SZUMSKİ
AYKUT DEMİR
MUSTAFA YUMLU
ORHAN OVACIKLI
MÜCAHİT ALBAYRAK
ARVYDAS NOVIKOVAS
GÖKHAN ALSAN
MARTİN HASEK
ALY MALLE
AARON OLANARE
EREN TOZLU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.