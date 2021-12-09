Reklamı Kapat
09 Ara 2021 - 15:46- Gündem G: 09 Ara 2021 - 15:52

EYDEM’de yüzler hep gülüyor

Derince Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Zeki Aygün, “Özel bireylerimiz bize Allah'ın emaneti. Onların mutluluğu ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için her zaman yanlarındayız. EYDEM’de yüzler hep gülüyor” dedi
EYDEM’de yüzler hep gülüyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün özel önem verdiği Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi faaliyetleri devam ediyor. EYDEM daha önceki yıllarda verdiği hobi kursları olan el sanatları ve halk oyunlarının yanı sıra bu sene drama, okuma-yazma ve yetişkin resim kursu ile hizmet alanını genişletti. Aygün’ün sık sık ziyaret ederek bir araya geldiği merkezdeki özel bireyler çeşitli kurslara katılıyor. Bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında iki atölyede 50 öğrenci ile kursların gerçekleştiği merkezde özel öğrenciler kendileri için düzenlenen kurslara katılarak sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

KURSİYERLERLE AHŞAP BOYADI

Başkan Zeki Aygün de Engelliler Günü kapsamında EYDEM’i ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet edip ahşap boyama yapan Başkan Aygün, öğrencilerin fotoğraflandıkları en mutlu anları da kupa olarak kendilerine hediye etti. Merkezde ilçe halkına yönelik psiko-terapi desteği hizmeti de sunuluyor. Destek almak isteyenlerin 0 262 233 1 444 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.
# eğitim

09 Ara 2021 - 15:46 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.421.060 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Başvuru ve denetimleri devam ediyor mask
Başvuru ve denetimleri devam ediyor
Serkan Engin, “Gençler yeni dönem için sabırsızlanıyor” mask
Serkan Engin, “Gençler yeni dönem için sabırsızlanıyor”
Kocaeli kasaplar ve celepler adasında ait 2 adet adaç satılacak mask
Kocaeli kasaplar ve celepler adasında ait 2 adet adaç satılacak
Tıbbi sarf malzeme satın alınacak mask
Tıbbi sarf malzeme satın alınacak
Dilovası’na 212 metrelik viyadük yapılacak mask
Dilovası’na 212 metrelik viyadük yapılacak
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL