EYDEM’de yüzler hep gülüyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün özel önem verdiği Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi faaliyetleri devam ediyor. EYDEM daha önceki yıllarda verdiği hobi kursları olan el sanatları ve halk oyunlarının yanı sıra bu sene drama, okuma-yazma ve yetişkin resim kursu ile hizmet alanını genişletti. Aygün’ün sık sık ziyaret ederek bir araya geldiği merkezdeki özel bireyler çeşitli kurslara katılıyor. Bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında iki atölyede 50 öğrenci ile kursların gerçekleştiği merkezde özel öğrenciler kendileri için düzenlenen kurslara katılarak sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

KURSİYERLERLE AHŞAP BOYADI

Başkan Zeki Aygün de Engelliler Günü kapsamında EYDEM’i ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet edip ahşap boyama yapan Başkan Aygün, öğrencilerin fotoğraflandıkları en mutlu anları da kupa olarak kendilerine hediye etti. Merkezde ilçe halkına yönelik psiko-terapi desteği hizmeti de sunuluyor. Destek almak isteyenlerin 0 262 233 1 444 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.