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09 Ara 2021 - 15:51- Gündem G: 09 Ara 2021 - 15:52

İZGİM ailesinden muhtarlara ziyaret

Girişimci kadınların üretimde katma değer yaratmalarını amaçlayan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi yetkilileri, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek birlikte yapılabilecek projeleri görüştü
İZGİM ailesinden muhtarlara ziyaret mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle hayata geçirilen İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, üretici kadınların sosyal ve ekonomik hatta daha fazla yer alması adına faaliyetlerine devam ediyor. İZGİM’de yürütülen çalışmaları anlatmaya devam eden yetkililer, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek birlikte yapılabilecek projeleri görüştü. İzmit Kadın Girişimciler Merkezi ailesi; Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ve Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen’i ziyaret etti. Faaliyetleri anlatarak yapılan çalışmaları incelemek üzere kendilerini merkeze davet eden İZGİM kadınları, Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı’nın da faaliyete geçtiğini belirtti.
# çocuk, Kadın

09 Ara 2021 - 15:51 - Gündem

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