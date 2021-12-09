Saç ekiminde ‘Oksijen Terapi’ dönemi

Günümüzde kadın erkek hemen hemen herkes saç dökülme şikayeti yaşıyor. Saç ekiminde artık Oksijen Terapi dönemi başladı. Koronavirüs nedeniyle kişilerde saç dökülme problemi artış gösterdi. Bu yöntemin saç ekiminde ekilen saçların daha canlı olması için geliştirilen teknoloji ile uygulandığının altını çizen Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘’Saç ekiminden hemen önce 15 dakikalık bir seans olarak uygulanıyor. Amaç kök alınacak donör bölgedeki oksijen seviyesini arttırmak, köklerin canlı kalma süresini uzatmaktır’’ dedi.

‘’Oksijen terapi iyileşme sürecini kısaltıyor’’

Yabancı hastalarda dahil olmak üzere birçok kişinin ilgi gösterdiği oksijen terapi, saç ekiminde ekilen saçların daha canlı olması için geliştirilen teknoloji ile uygulanıyor. Bu kapsamda oksijen terapinin 10 günde iyileşme sağladığını belirten Berkant Dural, ‘’Bu tedavinin birçok avantajı bulunuyor. En önemli faydası oksijen ile saç köklerinin beslenmesidir. Burada bir diğer önemli nokta ise saç köklerinin kan dolaşımı ile buluşmasıdır. Kan dolaşımı ile buluşan kıl kökü, beslenmeye de başlar. Beslenen saç kökleri daha çabuk toplanarak yeni yerine de uyum sağlar. Saç ekiminden önce uygulanan oksijen terapi ile saç köklerini güçlendiriyoruz’’ dedi.

‘’Ağrısız ve acısız bir işlem’’

Teknolojinin gelişmesiyle saç ekiminde ekilen saçların daha canlı olması için yeni bir yöntem olan oksijen terapi avantajları ve acısız bir işlem olmasından dolayı tercih ediliyor. Bu tedavinin ağrısız bir acısız yöntem olduğunu belirten Dural, ‘’Saç ekim sırasında kanlı görüntüyü minimal seviyeye indirmesi ve uygulama sırasında acı ve ağrıya sebep olmayan oksijen terapi uygulandıktan 6 ay sonra kaliteli saçların çıkmasını sağlıyor. Ayrıca bu yöntem saç köklerinin hızlı bir şekilde tutunmasını sağlıyor’’ dedi.